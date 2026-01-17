Bh. kralj nekretnina se širi u Hrvatskoj, gradonačelnik najavio odgovor

Nakon što je objavljeno da bosanskohercegovački preduzetnik Tihomir Brajković planira novu investiciju u srcu Dubrovnika, oglasio se gradonačelnik toga grada Mato Franković, poručivši da će gradske vlasti iskoristiti sve zakonske mogućnosti kako bi zaštitile područje Ploča.

Gradonačelnik u svojoj objavi nije spomenuo nijednog konkretnog investitora, ali je reakcija uslijedila samo dan nakon objave vijesti o planiranoj gradnji na Pločama te se odnosi upravo na isto područje, zbog čega je jasno da je povod za njegovo obraćanje bila tema aktuelnih investicijskih planova.

Gradonačelnik: Podnošenje zahtjeva ne znači pravo gradnje

Franković je na Fejsbuku naveo da je do sada podneseno ukupno 18 zahtjeva za gradnju na području Ploča, naglašavajući da sam čin podnošenja zahtjeva ne znači automatsko pravo na izgradnju.

"Iskoristićemo sve zakonske mogućnosti kako bismo zaštitili područje Ploča iza grada. Svaki zahtjev prolazi strogu proceduru i ocjenu u skladu s važećim propisima", poručio je gradonačelnik.

Posebno se osvrnuo na Generalni urbanistički plan iz 2014. godine, koji je ocijenio štetnim, te istakao da je aktuelna gradska uprava završila izradu konzervatorske podloge Grada Dubrovnika, temeljnog dokumenta zaštite prostora.

Planirana gradnja na Pločama

Podsjetimo, Tihomir Brajković je prije dvije godine kupio atraktivno zemljište na području Ploča, gdje sada planira izgradnju stambene građevine.

U septembru 2025. godine podnio je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a postupak je trenutno u fazi obrade. Prema idejnom projektu, gradnja je planirana u zelenom pojasu ispod magistrale. Važno je naglasiti da Brajković nije jedini investitor zainteresovan za gradnju na ovom dijelu grada.

Gradnja na Lapadu već u toku

Brajković već realizuje jedan veliki projekat u Dubrovniku – izgradnju niza luksuznih vila u Ulici kardinala Stepinca na Lapadu.

Radovi su u toku, a gradilište je vidljivo sa velike udaljenosti te već sada utječe na vizuru toga dijela Dubrovnika.

Porodica Brajković iz Kiseljaka, vlasnici grupacije Tibra Pacifik, u Bosni i Hercegovini poznata je kao jedan od najvećih investitora u stambenoj izgradnji, posebno u Sarajevu (naselja Tibra, Bulevar, Nova Otoka).

Osim nekretnina, grupacija se širi i u sektoru obnovljivih izvora energije preko firme "ECO-WAT", investirajući u desetine solarnih elektrana u Hercegovini, prenosi "Biznis.info".