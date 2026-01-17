Logo
Oktriveno šta je policija zatekla u baru smrti: ''Bio sam primoran da puzim preko tijela''

Kurir

Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Početni izvještaj o razornom požaru u baru u Kran-Montani, u kantonu Vale, u kojem je poginulo 40 ljudi, a više od 100 je povrijeđeno, ukazuje da je uzrok tragedije upotreba vatrometa u zatvorenom prostoru.

Prema nalazima istražilaca, u ruševinama bara pronađena je velika količina pirotehničkih sredstava. Kako se navodi u izvještaju, otkriveno je 25 vatrenih fontana, dok je naknadnom pretragom pronađeno još oko 100 neaktiviranih fontana, kao i ilegalne petarde.

- Ove fontane su nemetalna kućišta koja sadrže pirotehnički sastav koji generiše varnice i plamen i dizajnirane su da proizvode varnice i plamen sa akustičnim efektom - navodi se u izvještaju, koji prenosi njemački Bild.

Istražioci su uvjereni da je požar izbio kada je vatromet postavljen na boce šampanjca aktiviran unutar objekta. Stručnjak za pirotehniku Erih Fraj upozorava da je kombinacija vatrometa i stare, krhke izolacione pjene izuzetno opasna, jer se materijal lako pali i omogućava brzo širenje vatre i gustog dima.

Izvještaj sadrži i potresna svjedočenja preživjelih. Jedan devetnaestogodišnji gost je izjavio da je, pokušavajući da se probije kroz gužvu do stepenica, bio primoran da puzi preko tijela drugih povrijeđenih kako bi se spasao.

Istraga o odgovornosti za tragediju u Kran-Montani je u toku, a nadležne službe najavljuju dalju analizu bezbjednosnih propusta i upotrebe pirotehnike u ugostiteljskim objektima.

