Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

Извор:
Б92
17.01.2026
09:35
Коментари:0
Корисници Јутјуб платформе посљедњих дана пријављују проблеме које сервис сада покушава да ријеши.
Бројни корисници УЈутјуба широм свијета пријављују проблеме приликом отпремања видео-снимака, потврђено је из саме компаније. Према наводима корисника, видео-записи остају “заглављени” у фази обраде, без обзира на дужину чекања.
Хроника
Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића
Како преноси портал Андроид Аутхоритy, проблем се манифестује тако што се након успјешног уплоада видео не процесуира, већ приказује поруке попут “Processing will begin shortly” ili “Processing delayed”, које могу остати активне и више десетина минута.
Јутјуб је потврдио да је упознат са овим техничким проблемом и да његов тим активно ради на проналажењу рјешења. Ипак, компанија за сада није саопштила када се очекује потпуна нормализација рада платформе, нити је понудила привремено рјешење за погођене кориснике.
Није познато колико је проблем распрострањен, али се чини да погађа креаторе садржаја у различитим регионима, независно од типа уређаја или интернет конекције.
Свијет
У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва
Док се не појави званична исправка, корисницима се савјетује стрпљење, јер поновно отпремање видеа или промјена подешавања, према доступним информацијама, не доносе поуздано рјешење.
Савјети
4 ч0
Здравље
4 ч0
Бања Лука
4 ч1
Занимљивости
4 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
17 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
13
56
13
52
13
48
13
45
13
21
Тренутно на програму