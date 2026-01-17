Logo
17.01.2026

09:35

Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике
Фото: Pixabay

Корисници Јутјуб платформе посљедњих дана пријављују проблеме које сервис сада покушава да ријеши.

Бројни корисници УЈутјуба широм свијета пријављују проблеме приликом отпремања видео-снимака, потврђено је из саме компаније. Према наводима корисника, видео-записи остају “заглављени” у фази обраде, без обзира на дужину чекања.

Како преноси портал Андроид Аутхоритy, проблем се манифестује тако што се након успјешног уплоада видео не процесуира, већ приказује поруке попут “Processing will begin shortly” ili “Processing delayed”, које могу остати активне и више десетина минута.

Јутјуб је потврдио да је упознат са овим техничким проблемом и да његов тим активно ради на проналажењу рјешења. Ипак, компанија за сада није саопштила када се очекује потпуна нормализација рада платформе, нити је понудила привремено рјешење за погођене кориснике.

Није познато колико је проблем распрострањен, али се чини да погађа креаторе садржаја у различитим регионима, независно од типа уређаја или интернет конекције.

Док се не појави званична исправка, корисницима се савјетује стрпљење, јер поновно отпремање видеа или промјена подешавања, према доступним информацијама, не доносе поуздано рјешење.

