Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre

ATV

17.01.2026

09:04

Русија и Украјина договориле прекид ватре
Foto: Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press

Privremeno rusko-ukrajinsko primirje dogovoreno je kako bi se omogućile popravke u nuklearnoj elektrani Zaporožje.

Rusija i Ukrajina su u petak postigle dogovor o lokalizovanom prekidu vatre kako bi se izvršile popravke na posljednjem preostalom rezervnom dalekovodu za snabdijevanje električne energije u toj nuklearnoj elektrani, saopštila je u petak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Oštećenje dalekovoda i početak radova

Radovi na dalekovodu, koji je oštećen i isključen kao posljedica vojnih aktivnosti 2. januara, trebalo bi da počnu "u narednim danima", navodi se u saopštenju nuklearnog nadzornog tijela Ujedinjenih nacija, prenosi "Kijev post".

Полиција Србија

Srbija

Ranjen vlasnik pekare, supruga skočila na napadača

"Ovo privremeno primirje, četvrto koje smo ispregovarali, pokazuje nezamjenjivu ulogu koju nastavljamo da imamo", izjavio je generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

Bezbjednosna situacija oko elektrane

Međunarodna agencija za atomsku energiju, sa sjedištem u Beču, saopštila je da je njen tim na terenu čuo "veliki broj eksplozija, uključujući i neke u neposrednoj blizini lokacije".

"Tim je prijavio višestruke uzbune za vazdušnu opasnost svakog dana tokom protekle nedjelje i obaviješten je da je vojni leteći objekat primijećen na oko 10 kilometara od lokacije", dodaje se u saopštenju.

Najveća nuklearna elektrana u Evropi

Nuklearna elektrana Zaporožje najveća je u Evropi i pod ruskom je kontrolom od marta 2022. godine. Smještena je na rijeci Dnjepar, a svih šest reaktora isključeno je od trenutka okupacije.

Hitna pomoć

Svijet

Mladić (18) preminuo od napada nožem: U učionici ga izbo drug iz razreda

Iako su reaktori ugašeni, postrojenje i dalje zahtijeva električnu energiju kako bi se održavali sistemi za hlađenje i bezbjednost.

Moskva i Kijev su u više navrata međusobno optuživali jedni druge da napadima na lokaciju dovode u opasnost mogućnost nuklearne katastrofe.

