Na koncertu Tompsona u Splitu orilo se "Ajmo ustaše" i "Za dom spremni!"

Izvor:

SRNA

17.01.2026

08:32

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

Na koncertu Marka Perkovića Tompsona u Splitu ponovo se orio ustaški pozdrav "Za dom spremni!", kao i snakdiranje "Ajmo, ustaše".

Splitska dvorana "Gripe" sinoć je bila krcata, a uoči početka koncerta krenulo je skandiranje "Ajmo, ustaše", prenosi "Dalmatinski portal".

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković otkrio šta mu nedostaje da bi srušio Sinera i Alkaraza

Tokom izvođenja pjesme "Bojna Čavoglave" zaorio se ustaški pozdrav "Za dom spremni!".

Tompson se na koncertu na "Gripama" pojavio u crnoj majici sa brojem 03941158, što je zatvorski broj teroriste Zvonka Bušića, koji je 1976. godine učestvovao u otmici američkog putničkog aviona.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Magla u većini krajeva, kolovozi mokri

Zbog posljedica te akcije, uključujući smrt američkog policajca, Bušić je bio je osuđen na dugogodišnju kaznu i proveo je 32 godine u zatvoru.

Marko Perković Tompson

