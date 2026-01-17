Na koncertu Tompsona u Splitu orilo se "Ajmo ustaše" i "Za dom spremni!"

Izvor:
17.01.2026
Na koncertu Marka Perkovića Tompsona u Splitu ponovo se orio ustaški pozdrav "Za dom spremni!", kao i snakdiranje "Ajmo, ustaše".
Splitska dvorana "Gripe" sinoć je bila krcata, a uoči početka koncerta krenulo je skandiranje "Ajmo, ustaše", prenosi "Dalmatinski portal".
Tokom izvođenja pjesme "Bojna Čavoglave" zaorio se ustaški pozdrav "Za dom spremni!".
Tompson se na koncertu na "Gripama" pojavio u crnoj majici sa brojem 03941158, što je zatvorski broj teroriste Zvonka Bušića, koji je 1976. godine učestvovao u otmici američkog putničkog aviona.
Zbog posljedica te akcije, uključujući smrt američkog policajca, Bušić je bio je osuđen na dugogodišnju kaznu i proveo je 32 godine u zatvoru.
