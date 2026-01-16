Zbog incidenata tokom blokada u Podgorici i Zeti biće procesuirano 18 osoba

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je identifikovala 18 učesnika neprijavljenih okupljanja koji su blokirali saobraćajnice na teritoriji Podgorice i Zete, koji će biti procesuirani.

- Službenici Uprave policije su danas preduzeli zakonom propisane mjere prema učesnicima neprijavljenih okupljanja koji su blokirali saobraćajnice na kružnom toku na magistralnom putu Nikšić-Cetinje u naselju Gornja Gorica i na magistralnom putu u mjestu Bistrica - navedeno je u saopštenju.

Policija je priveli više lica u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u cilju prikupljanja obavještenja i rasvjetljavanja događaja povodom narušavanja javnog reda i mira tokom trajanja blokade u blizini kružnog toka na magistralnom putu Nikšić–Cetinje, kada je došlo do fizičkog i verbalnog kontakta između više lica.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu se preduzimaju dalje mjere i radnje.

Na prilazima Podgorice iz pravca Cetinja, Nikšića i Bara oko 18.00 časova uspostavljen je saobraćaj nakon što su mještani Botuna blokirali kružni tok ka Nikšiću i Cetinju i Baru četvrti dan zaredom.

Protesti mještana Zete su pokrenuti zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.