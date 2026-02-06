Spektakl zagarantovan: Svečano otvorene Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini

Pravim spektaklom večeras su u Milanu i Kortini svečano otvorene 25. Zimske olimpijske igre. Kako smo ranije najavili, Igre će trajati do 22. februara, a održavaće se na deset borilišta u tri regije sjeverne Italije.

Svečana ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara održana je pod motom „Sanjajmo zajedno“, a Italija je svijetu predstavila Igre koje pomjeraju granice.

Pored plesača koji su otvorili svečanost na stadionu San Siro, publika je imala priliku da vidi i tačku pod nazivom „Fantazija“, u kojoj je glavnu ulogu imala italijanska glumica Matilda de Anđelis.

Pravu erupciju oduševljenja izazvala je glavna zvijezda večeri Maraja Keri, koja je izvela hit pjesmu „Volare“.

Nakon formiranja olimpijskih krugova, uslijedila je tradicionalna parada sportista svih zemalja učesnica na ovim Olimpijskim igrama.

Na ZOI 2026. nastupiće 2.871 sportista iz 92 zemlje, uz gotovo ravnopravnu zastupljenost polova. Održava se 116 medaljskih disciplina u 16 sportova, uključujući alpsko skijanje, biatlon, hokej na ledu, klizanje, skeleton, kao i skijaško planinarenje kao novu olimpijsku disciplinu.