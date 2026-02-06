Počinju Olimpijske igre u Italiji, sve spremno za spektakularno otvaranje

U Milanu i Kortini večeras se svečano otvaraju Zimske olimpijske igre. Kako smo ranije najavili, igre će trajati do 22. februara, a održavaće se na deset borilišta u tri regije sjeverne Italije.

Organizatori su pripremili program koji spaja globalni glamur sa italijanskim ponosom. Glavna zvijezda večeri biće američka pop ikona i peterostruka dobitnica Gremija, Maraja Keri. Uz nju će nastupiti i najveća imena italijanske muzičke scene. Dvadeset godina nakon što je pjevao na zatvaranju Igara u Torinu, na olimpijsku scenu vraća se legendarni Andrea Bočeli.

Prve medalje biće dodjeljene u subotu, 7. februara, u disciplinama poput alpskog skijanja, skijaškog trčanja, ski skokova, brzog klizanja i snouborda.

Na ZOI 2026. nastupiće 2.871 sportista iz 92 zemlje, uz skoro ravnopravnu zastupljenost polova. Održava se 116 medaljskih disciplina u 16 sportova, uključujući alpsko skijanje, biatlon, hokej na ledu, klizanje, skeleton, skijaško planinarenje kao novu disciplinu itd.