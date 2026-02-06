Logo
Zašto postoje Zimske olimpijske igre iako ih nije bilo u antičkoj Grčkoj

06.02.2026

12:01

Foto: Facebook/MilanoCortina2026

Zimske olimpijske igre nisu postojale u antičkoj Grčkoj jer su antičke Olimpijske igre nastale u sasvim drugačijem istorijskom, geografskom i klimatskom okruženju.

One su se održavale u Olimpiji, na prostoru današnje Grčke, gd‌je vlada topla mediteranska klima. Zbog takvih uslova, zimski sportovi poput skijanja, klizanja ili bob-sankanja nisu bili poznati, niti su se mogli razviti.

Antički Grci su se takmičili u disciplinama koje su bile povezane sa svakodnevnim životom, vojnom obukom i razvojem tjelesne snage, kao što su trčanje, rvanje, bacanje koplja i diska.

Obnavljanje Olimpijskih igara krajem 19. vijeka donijelo je novu ideju olimpizma. Cilj modernih Olimpijskih igara nije bio da se u potpunosti kopiraju antičke igre, već da se njihova osnovna ideja - takmičenje, zajedništvo i mir među narodima - prilagodi savremenom svijetu.

Милица Тодоровић

U tom periodu, naročito u sjevernoj i srednjoj Evropi, razvijali su se zimski sportovi koji su postajali sve popularniji i organizovaniji. Skijanje, klizanje i hokej na ledu ubrzo su dobili međunarodni karakter i veliki broj učesnika.

Nemoguće sve okupiti na jednom mjestu

Zbog specifičnih uslova koje zahtijevaju zimski sportovi, bilo je nemoguće organizovati sva olimpijska takmičenja na istom mjestu i u isto vrijeme.

Snijeg, led i planinski tereni postali su neophodni za održavanje zimskih disciplina. Iz tog razloga, Međunarodni olimpijski komitet je 1924. godine odlučio da uvede Zimske olimpijske igre kao poseban, ali ravnopravan dio olimpijskog pokreta.

Iako Zimske olimpijske igre nisu imale svoje mjesto u antičkoj Grčkoj, one danas u potpunosti pripadaju olimpijskoj tradiciji.

One čuvaju isti duh fer-pleja, poštovanja i međunarodne saradnje, dok istovremeno odražavaju raznolikost savremenog svijeta i različite prirodne uslove u kojima ljudi žive.

Na taj način, Zimske olimpijske igre predstavljaju logičan i prirodan razvoj olimpijske ideje.

Zimske olimpijske igre 2026. počinju danas 6. februara, u Milano–Kortini, a idealno je vrijeme da provjerite koliko dobro poznajete svijet zimskih sportova, pišu Nezavisne.

