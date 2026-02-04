Logo
Težak blam organizatora na Zimskim olimpijskim igrama: Prvo takmičenje prekinuto iz bizarnog razloga

04.02.2026

22:03

zimske olimpijske igre 2026. winter olympics games 2026 nestalo struje
Foto: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Zimske olimpijske igre će zvanično biti otvorene u petak od 20.00 u Milanu na stadionu San Siro, ali su prva takmičenja zvanično počela već ove srijede, dva dana prije ceremonije otvaranja.

Snage su u mješovitim dublovima odmjerile ekipe u karlingu, a organizatori su se susreli sa velikim pehom i doživjeli veliki blam, zbog kojeg im se smije čitav svijet.

Poznato je da su organizatori bili u pravom "cajtnotu" kada je u pitanju organizacija Zimskih olimpijskih igara i da je sve rađeno u posljednji čas, dok je hala za hokej i dalje pravo gradilište, sa kranovima okolo i sve se postavlja do posljednjih momenata.

зимске олимпијске игре 2026

Ostali sportovi

Drama u Italiji: Spriječen incident pred otvaranje Zimskih olimpijskih igara

Očigledno je sve rađeno na brzinu i u dvorani za karling, gdje je u jednom momentu tokom mečeva nestala struja. Tako su prekinuti dueli Švedska - Koreja, Velika Britanija - Norveška, Kanada - Češka i Estonija - Švajcarska.

Poslije nekoliko minuta riješen je problem, pa su se dueli nastavili. Do pobjede su došli Šveđani, Britanci, Kanađani i Švajcarci.

(Telegraf)

