Rukometaši Borca spremni za nastavak sezone - Vranješ veliko pojačanje

Izvor:

ATV

04.02.2026

21:10

Рукометаши Борца спремни за наставак сезоне - Врањеш велико појачање
Foto: ATV

Prvi rival rukometaša Borca u nastavku sezone je ekipa Konjuha, a „crveno-plavi“ sa dosta optimizma gledaju ka predstojećim izazovima. Veliko pojačanje za tim Mirka Mikića je dolazak Vladimira Vranješa koji se poslije 14 godina vratio kući.

Stručni štab banjalučkog kluba sada na raspolaganju ima širi roster i daleko veći prostor za manevar. Iza „crveno-plavih“ je i dobar pripremni period, a sve je podređeno trijumfu u subotu kojim bi dobili dodatan vjetar u leđa za sve što ih očekuje.

Utakmica protiv Konjuha na programu je u subotu od 18 časova u dvorani Borik. U drugi dio sezone u Premijer ligi BiH rukometaši Borca ulaze sa pete pozicije i 17 osvojenih bodova koliko ima i ekipa iz Živinica.

Tagovi:

RK Borac

rukomet

