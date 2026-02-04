Ko je Anja Ilić, djevojka koja predstavlja Srbiju na Zimskim olimpijskim igrama? Već ispisala istoriju

Pred nama su nove Zimske olimpijske igre koje će se održati u Milano-Koritini od 6. do 22. februara. Ovoga puta, Srbija ima i tri predstavnika, što je samo po sebi ogroman rezultat za zemlju koja nije preterano zainteresovana za ovu vrstu sporta.

Kako smo rekli, Srbija nije puno puta imala u prošlosti priliku da gleda svoje sportiste na zimskim sportovima, jednostavno, takvi sportovi u našoj zemlji nemaju perspektivu. Onaj ko ima talenat, on brzo odlazi iz Srbije i traži priliku da se domogne svjetskih visina, piše Telegraf.

Opet, treba iskazati i poštovanje za pomenuti trojac, pošto su ostali dosledni.

Sada ćemo pričati o Anji Ilić (Erić), koja Srbiju predstavlja u nordijskom skijanju.

Ko je Anja Ilić?

Radi se o djevojci rođenoj 30. oktobra 1998. godine, koja dolazi sa Zlatibora. Ona je od malih nogu počela da se bavi skijanjem, a kako je i sama rekla, sve je počelo zbog njene starije sestre Mine koja je prva počela da trenira.

- Ugledala sam se na nju, a kada sam počela da pobjeđujem, sve mi se osladilo i rodila se velika ljubav - rekla je Anja.

Ona je imala čast da predstavlja Srbiju i na Evropskom olimpijskom festivalu mladih u Montafonu 2015. godine, da bi godinu dana kasnije nosila zastavu Srbije na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara mladih u Lilehameru, a Milano-Kortina će biti najveći izazov za nju.

Najveći uspjeh u karijeri je ostvarila na Balkanskom kupu, gdje je u Hrvatskoj i Grčkoj bila prva, dok je isto uradila i u Sjevernoj Makedoniji u januaru prošle godine.

Inače, Anja je ispisala i istoriju Srbije, pošto je 2022. godine na Svjetskom kupu donijela prve bodove ikada Srbiji.

Emotivna poruka nakon plasmana na Olimpijske igre: "Mama, tata - uspjeli smo, idemo na ZOI"!

Veoma emotivno je Anja i proslavila činjenicu da ide na Zimske olimpijske igre, a sada je prenosimo u cjelosti.

- Zvanično ću učestvovati na svojim prvim Olimpijskim igrama! Kako je ovo putovanje bilo teško, još uvijek mi djeluje nestvarno! Ovo nije samo o olimpijskoj normi, već o godinama napornog rada, truda, lekcija, padova, uspona, odricanja i prijateljstva...

- Ovo je moje najveće dostignuće do sada i ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez moje sestre Mine, muža Strahinje, porodice i prijatelja. Nikada nisu prestali da vjeruju u moj „ludi“ život i podržavali su me na svakom koraku. Ovdje sam zahvaljujući njima! Pomogli ste mi da iz male, uplašene djevojčice izrastem u samouvjerenu ženu u sportu koja ostvaruje svoje snove. Bili ste tu za mene u svakom momentu i to mi znači više nego što mogu da napišem ovdje!

- Veliko hvala mom treneru i prijatelju u ovoj godini sto mi nije dala da odustanem nego se borila za mene! Ovo je tek početak i jako sam uzbuđena, idemo.