Ko predstavlja BiH na Zimskim olimpijskim igrama?

Zimske olimpijske igre Milano–Kortina 2026, koje će biti održane od 6. do 22. februara 2026. godine, približavaju se velikim koracima. Takmičenja će biti raspoređena na više lokacija u sjevernoj Italiji, uključujući urbani Milano i čuvenu planinsku destinaciju Kortinu d’Ampeco.

Predstavnici Bosne i Hercegovine

Među takmičarima iz cijelog svijeta, Bosnu i Hercegovinu će predstavljati pet sportista: alpski skijaši Elvedina Muzaferija, Marko Šljivić i Esma Alić, te nordijski skijaši Strahinja Erić i Teodora Dalipara.

Najbolji bh. sankaš Mirza Nikolajev neće nastupiti na Igrama u Italiji, jer je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) odlučio da umjesto njega pozove Kineza Bao Dženjua, koji je imao sedam mjesta lošiji plasman od Nikolajeva. MOK je ovakvu odluku donio kako bi reprezentacija Kine imala ekipu u timskom takmičenju.

Delegacija BiH i svečanost otvaranja

Predstavljanje bh. tima za Zimske olimpijske igre biće održano u srijedu naredne sedmice. U Italiju će, osim pet sportista, putovati i pet trenera, kao i serviser i maser. Još nije određeno ko će na ceremoniji otvaranja nositi zastavu Bosne i Hercegovine.

Jedinstven koncept domaćinstva

Ove Olimpijske igre će prvi put u istoriji imati zajedničke domaćine — dva grada, Milano i Kortinu d’Ampeco, što predstavlja spoj urbane elegancije i spektakularnog ambijenta Dolomita. Kortina je već bila domaćin Zimskih olimpijskih igara 1956. godine.

Takmičarske discipline i program

U Kortini će se održati brojne discipline, uključujući žensko alpsko skijanje, karling, bob, skeleton i sankanje. Ostali sportovi biće održani u drugim zimskim centrima širom Italije, a, na razočaranje mnogih, ovo će biti posljednji put da se na Olimpijskim igrama održava nordijska kombinacija, koja od 2030. godine više neće biti dio olimpijskog programa.

Na Igrama će biti dodijeljeno više od 100 medalja u 16 sportova, uključujući i olimpijski debi skijaškog planinarenja (ski-mountajniring). Očekuje se učešće oko 2.900 sportista iz cijelog svijeta.

Svečanosti i organizacija

Ceremonija otvaranja planirana je na prestižnom stadionu San Siro u Milanu, gdje će biti slavljeni i sport i italijanska kultura. Organizatori Zimskih olimpijskih igara najavili su da raspolažu tehničkim kapacitetima za izradu snježne podloge, te da postoje rezervni planovi u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova. Ističu i da će ubuduće biti važno da se borilišta nalaze na većim nadmorskim visinama.

Olimpijska baklja i štafeta plamena

Među nosiocima olimpijske baklje nalaze se istaknuta imena italijanskog sporta i kulture. Štafeta olimpijskog plamena zvanično je krenula 6. decembra iz Rima, dok je ceremonija paljenja plamena, u skladu s olimpijskim običajima, održana 26. novembra u grčkoj Olimpiji.

Tokom 63 dana štafete, olimpijski plamen će kroz ruke ukupno 10.001 nosioca proći cijelu Italiju. Ruta će obuhvatiti sve dijelove zemlje, uključujući i poznate istorijske i kulturne lokacije kao što su Sijena, Pompeja i jezero Komo.

Plamen će 26. januara proći kroz Kortinu d’Ampeco, a 6. februara stići u Milano, gdje će na stadionu San Siro biti upriličena svečana ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026.