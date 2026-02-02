Ko predstavlja BiH na Zimskim olimpijskim igrama?

Izvor:
ATV
02.02.2026
21:26
Komentari:0
Zimske olimpijske igre Milano–Kortina 2026, koje će biti održane od 6. do 22. februara 2026. godine, približavaju se velikim koracima. Takmičenja će biti raspoređena na više lokacija u sjevernoj Italiji, uključujući urbani Milano i čuvenu planinsku destinaciju Kortinu d’Ampeco.
Među takmičarima iz cijelog svijeta, Bosnu i Hercegovinu će predstavljati pet sportista: alpski skijaši Elvedina Muzaferija, Marko Šljivić i Esma Alić, te nordijski skijaši Strahinja Erić i Teodora Dalipara.
Ostali sportovi
Ovo su kriterijumi za nastup na Zimskim olimpijskim igrama
Najbolji bh. sankaš Mirza Nikolajev neće nastupiti na Igrama u Italiji, jer je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) odlučio da umjesto njega pozove Kineza Bao Dženjua, koji je imao sedam mjesta lošiji plasman od Nikolajeva. MOK je ovakvu odluku donio kako bi reprezentacija Kine imala ekipu u timskom takmičenju.
Predstavljanje bh. tima za Zimske olimpijske igre biće održano u srijedu naredne sedmice. U Italiju će, osim pet sportista, putovati i pet trenera, kao i serviser i maser. Još nije određeno ko će na ceremoniji otvaranja nositi zastavu Bosne i Hercegovine.
Društvo
"ZOI u Sarajevu najodvratnije – agent KGB je zataškao..."
Ove Olimpijske igre će prvi put u istoriji imati zajedničke domaćine — dva grada, Milano i Kortinu d’Ampeco, što predstavlja spoj urbane elegancije i spektakularnog ambijenta Dolomita. Kortina je već bila domaćin Zimskih olimpijskih igara 1956. godine.
U Kortini će se održati brojne discipline, uključujući žensko alpsko skijanje, karling, bob, skeleton i sankanje. Ostali sportovi biće održani u drugim zimskim centrima širom Italije, a, na razočaranje mnogih, ovo će biti posljednji put da se na Olimpijskim igrama održava nordijska kombinacija, koja od 2030. godine više neće biti dio olimpijskog programa.
Na Igrama će biti dodijeljeno više od 100 medalja u 16 sportova, uključujući i olimpijski debi skijaškog planinarenja (ski-mountajniring). Očekuje se učešće oko 2.900 sportista iz cijelog svijeta.
Ceremonija otvaranja planirana je na prestižnom stadionu San Siro u Milanu, gdje će biti slavljeni i sport i italijanska kultura. Organizatori Zimskih olimpijskih igara najavili su da raspolažu tehničkim kapacitetima za izradu snježne podloge, te da postoje rezervni planovi u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova. Ističu i da će ubuduće biti važno da se borilišta nalaze na većim nadmorskim visinama.
Među nosiocima olimpijske baklje nalaze se istaknuta imena italijanskog sporta i kulture. Štafeta olimpijskog plamena zvanično je krenula 6. decembra iz Rima, dok je ceremonija paljenja plamena, u skladu s olimpijskim običajima, održana 26. novembra u grčkoj Olimpiji.
Tokom 63 dana štafete, olimpijski plamen će kroz ruke ukupno 10.001 nosioca proći cijelu Italiju. Ruta će obuhvatiti sve dijelove zemlje, uključujući i poznate istorijske i kulturne lokacije kao što su Sijena, Pompeja i jezero Komo.
Plamen će 26. januara proći kroz Kortinu d’Ampeco, a 6. februara stići u Milano, gdje će na stadionu San Siro biti upriličena svečana ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026.
Ostali sportovi
1 mj0
Ostali sportovi
1 mj0
Ostali sportovi
1 god0
Ostali sportovi
1 god0
Najnovije
Najčitanije
11
12
11
10
11
08
11
06
11
03
Trenutno na programu