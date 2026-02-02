Jahorina sve privlačnija domaćim i stranim turistima

Ljubitelji zime i zimskih sportova i ove sezone uživaju u svim čarima Jahorine. Odlično uređene ski staze, svjež vazduh, dobra usluga, gostoprimstvo, velnes sadržaji – ono je što iz godine u godinu privlači domaće, ali i sve veći broj stranih turista. Među njima su iskusni skijaši, ali i oni koji tek uče vještine ovog sporta.

„Prvi put i prvi dan. Sa mojim unukama smo došli, pa smo obišli da vidimo šta ima na planini, pa da ih upišemo da uče skijanje. Baš fino izgleda“,

„Super je. I za djecu ima sadržaja, i za nas odrasle. Malecka nam ima dvije i po godine i ona je već stala na skije. Odlično. Hrana odlično, gostoprimstvo odlično i cijene, naravno“,

„Dolazimo iz Slavonije, iz Osijeka. Drugi put smo ovdje, prelijepo nam je. Zato smo se i vratili“, neki su od komentara građana.

U Olimpijskom centru zadovoljni sezonom. Svake godine, kako kažu, unapređuju sadržaj, pa nisu iznenađeni činjenicom da je turista sve više. Dolaze iz svih krajeva, pa čak i iz Turske. Mogu se pohvaliti stazama od oko 60 kilometara, a u planu su i nova ulaganja.

„Mi uvijek planiramo nešto novo. Ja sam prošle nedjelje bio u Italiji sa predstavnicima najveće svjetske kompanije za osvježavanje i tu planiramo sljedeće godine da uradimo kompletnu planinu, da pokrijemo sistemom vještačkog osnježavanja i da budemo poslije Kizbila prvi ski centra u Evropi gdje će raditi skijanje, bez obzira da li pao snijeg ili ne. To je ono što planiramo za narednu godinu“, kaže Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina.

Dobra vijest je i da u Olimpijskom centru planiraju sniziti cijene svih usluga, kako bi uživanje na planini bilo pristupačno svima. Zimska sezona na ovoj olimpijskoj planini još traje, ali i tokom proljeća i ljeta ona ima svojih čari i brojnih sadržaja u kojima se,svakako, može uživati.