Đole Đogani se iselio iz porodičnog doma?

23.02.2026

14:33

Ђоле Ђогани се иселио из породичног дома?

Đole Đogani se iselio iz porodičnog stana u kojem su on i Vesna živjeli sa njihovom djecom, pišu domaći mediji.

Navodni, estradni par je odlučio da stavi tačku na svoj brak poslije 20 godina. Denser je iznio dio stvari i privremeno se preselio na drugu adresu, dok su pjevačica i d‌jeca ostali u porodičnom stanu. Izvori ističu da je razlaz protekao bez velikih drama, pišu mediji.

Ovim povodom se oglasila Đoletova bivša supruga, pjevačica Slađa Delibašić koja ističe da sumnja u istinitost ovih tvrdnji:

“Ja ću rado da ga primim nazad, imam veliku kuću. Ma, ne verujem da je to istina. Neko je to negde istračario. Nema razloga za tako nešto. Oni su skladan par i imaju dvoje dece. Pokušala sam da ih dobijem, zvala sam i nju i njega, ali se ne javljaju”, rekla je Slađa.

(GrandTV)

Đole Đogani

