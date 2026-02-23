Đole Đogani se iselio iz porodičnog doma?

Izvor:
Grand
23.02.2026
14:33

Đole Đogani se iselio iz porodičnog stana u kojem su on i Vesna živjeli sa njihovom djecom, pišu domaći mediji.
Navodni, estradni par je odlučio da stavi tačku na svoj brak poslije 20 godina. Denser je iznio dio stvari i privremeno se preselio na drugu adresu, dok su pjevačica i djeca ostali u porodičnom stanu. Izvori ističu da je razlaz protekao bez velikih drama, pišu mediji.
Ovim povodom se oglasila Đoletova bivša supruga, pjevačica Slađa Delibašić koja ističe da sumnja u istinitost ovih tvrdnji:
“Ja ću rado da ga primim nazad, imam veliku kuću. Ma, ne verujem da je to istina. Neko je to negde istračario. Nema razloga za tako nešto. Oni su skladan par i imaju dvoje dece. Pokušala sam da ih dobijem, zvala sam i nju i njega, ali se ne javljaju”, rekla je Slađa.
(GrandTV)
