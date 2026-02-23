Logo
Priznala da se bavi prostitucijom, pa sad provocira

Telegraf

23.02.2026

Komentari:

Вики Митровић проституција
Viki Mitrović proslavila se učešćem u rijaliti programu "Zadruga" gdje je nizala skandale. Ona je tada govorila o turbulentnoj prošlosti, braku u koji je ušla sa svega 15 godina, ali i o najstarijem zanatu.

Viki Mitrović se prilično povukla iz javnosti, ali ne i sa društvenih mreža. Ona je otvorila sajt za odrasle gdje prodaje intimne fotografije, a sada je mnoge zaprepastila izazovnom fotografijom koju je objavila na Instagramu.

Ona je pozirala u providnom donjem vešu, a pored oblina su u prvi plan došle njene tetovaže koje ima iznad grudi, na rukama i na nozi.

Imala turbulentan život

Inače, Viktorija je u brak sa Robertom Mitrovićem stupila sa 15 godina i sa njim ima ćerku. Dok je bila u rijalitiju priznala je da se bavila prostitucijom, a kasnije je sve porekla.

Вики Митровић
Viki Mitrović

- Priznala sam u jednom trenutku da se bavim prostitucijom, jer su krenule priče da sam ovakva ili onakva. Naravno, šalila sam se na svoj račun. I znam da mi to nije trebalo. Samim tim što sam to priznala, svi su povezali da se bavim prostitucijom. -Ne bavim se time. Imala sam dečka sa kojim sam bila godinu i po dana. Naravno da su me momci častili. Odvodili su me na ručak, putovanje, kupe mi tašnu... Jedan mi je dao 1.000 evra. Povremeno smo se viđali. U kombinacijama ponekad bude i stotka - objasnila je Mitrovićeva za Blic tada.

"Majka me ostavila, otac zlostavljao"

Podsjetimo, Viki je tokom rijalitija govorila i o traumatičnom odrastanju.

- Moja majka me je ostavila zbog drugog muškarca sa kojim je i dan danas, ne mogu da kažem da je se stidim, ali da, trebalo bi da je se stidim, a sigurna sam da se i ona mene stidi, jer me je ostavila sa bakom i dekom koji su me odgajili. Moj otac me jeste maltretirao i zlostavljao, imao je neke ispade, zato sam se ja tako rano udala i otišla sa Robertom - rekla je ona tada.

(Telegraf)

