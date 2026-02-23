Priznala da se bavi prostitucijom, pa sad provocira

Izvor:
Telegraf
23.02.2026
08:07
Komentari:0
Viki Mitrović proslavila se učešćem u rijaliti programu "Zadruga" gdje je nizala skandale. Ona je tada govorila o turbulentnoj prošlosti, braku u koji je ušla sa svega 15 godina, ali i o najstarijem zanatu.
Viki Mitrović se prilično povukla iz javnosti, ali ne i sa društvenih mreža. Ona je otvorila sajt za odrasle gdje prodaje intimne fotografije, a sada je mnoge zaprepastila izazovnom fotografijom koju je objavila na Instagramu.
Ona je pozirala u providnom donjem vešu, a pored oblina su u prvi plan došle njene tetovaže koje ima iznad grudi, na rukama i na nozi.
Inače, Viktorija je u brak sa Robertom Mitrovićem stupila sa 15 godina i sa njim ima ćerku. Dok je bila u rijalitiju priznala je da se bavila prostitucijom, a kasnije je sve porekla.
- Priznala sam u jednom trenutku da se bavim prostitucijom, jer su krenule priče da sam ovakva ili onakva. Naravno, šalila sam se na svoj račun. I znam da mi to nije trebalo. Samim tim što sam to priznala, svi su povezali da se bavim prostitucijom. -Ne bavim se time. Imala sam dečka sa kojim sam bila godinu i po dana. Naravno da su me momci častili. Odvodili su me na ručak, putovanje, kupe mi tašnu... Jedan mi je dao 1.000 evra. Povremeno smo se viđali. U kombinacijama ponekad bude i stotka - objasnila je Mitrovićeva za Blic tada.
Podsjetimo, Viki je tokom rijalitija govorila i o traumatičnom odrastanju.
- Moja majka me je ostavila zbog drugog muškarca sa kojim je i dan danas, ne mogu da kažem da je se stidim, ali da, trebalo bi da je se stidim, a sigurna sam da se i ona mene stidi, jer me je ostavila sa bakom i dekom koji su me odgajili. Moj otac me jeste maltretirao i zlostavljao, imao je neke ispade, zato sam se ja tako rano udala i otišla sa Robertom - rekla je ona tada.
(Telegraf)
Svijet
37 min0
Društvo
38 min0
Zdravlje
53 min0
Svijet
59 min0
Scena
10 h0
Scena
10 h0
Scena
11 h0
Scena
15 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu