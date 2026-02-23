Ovo radite ujutru, a uništava vam mozak

Stručnjaci ističu da ono što radimo – ili ne radimo – u prvih 60 do 90 minuta nakon buđenja može značajno uticati na raspoloženje i kognitivne sposobnosti u satima koji slijede.

Mnogi, često nesvjesno, sabotiraju svoj mozak već pre 9 sati ujutru i pitaju se zašto ne mogu da se koncentrišu ili stalno osjećaju stres, tvrdi neuronaučnica Patricija Šmit.

Ona dodaje da je i sama ranije praktikovala neke od ovih navika, ali je prestala čim je shvatila koliko negativno utiču na mozak.

Provjeravanje telefona odmah nakon buđenja

Većina ljudi poseže za mobilnim u prvih nekoliko minuta, ali to može poremetiti prirodni jutarnji porast kortizola koji priprema telo za dan. Šmit objašnjava da izlaganje porukama, vijestima i društvenim mrežama odmah po buđenju unosi dodatni stres i remeti prirodni ritam. Preporuka je da se sačekaju bar 45 minuta prije nego što se provjeri telefon.

Preskakanje jutarnjeg svjetla

Prirodna svjetlost pomaže u aktivaciji unutrašnjeg biološkog sata i utiče na budnost, raspoloženje i kvalitet sna. Nedostatak svjetla ujutro može izazvati tromost i otežati noćni san. Stručnjaci savetuju izlaganje prirodnom svjetlu što je prije moguće, idealno unutar prvih 30 minuta nakon buđenja.

Odmah započinjanje zahtjevnog posla

Neki ljudi odmah kreću sa intenzivnim zadacima, ali mozak se tada još uvijek "budi“ i funkcije poput donošenja odluka i koncentracije nisu na punom nivou. Lagano razbuđivanje, uključujući svjetlo, kretanje i izbjegavanje ekrana, pomaže da mozak postigne punu funkcionalnost prije nego što se krene sa zahtjevnim radnim zadacima.

Slatki doručak

Doručci bogati šećerom mogu izazvati nagli skok i pad glukoze u krvi, što utiče na koncentraciju i energiju. Preporučuje se doručak bogat proteinima, jer pruža stabilnu energiju, bolju kognitivnu funkciju i duži osjećaj sitosti.

Preskakanje tečnosti

Nakon noći bez tečnosti telo je blago dehidrirano, što negativno utiče na raspoloženje i mentalne sposobnosti. Čaša vode odmah po buđenju pomaže nadoknadi izgubljene tečnosti i razbuđuje organizam.

Iako se ove navike čine malim, njihov efekat se sabira i može značajno oblikovati dan. Stručnjaci naglašavaju da pravilna jutarnja rutina može povećati koncentraciju, energiju i raspoloženje, a istovremeno poboljšati kvalitet sna naredne noći. Male promjene u jutarnjim navikama, kažu oni, mogu imati ogroman efekat.