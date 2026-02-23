Logo
Počinje geodetsko snimanje terena na auto-putu Gradiška-Banjaluka

23.02.2026

07:56

Почиње геодетско снимање терена на ауто-путу Градишка-Бањалука
Foto: ATV

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka, poddionica Mahovljanska petlja-Glamočani, od danas će se obavljati petnaestodnevno geodetsko snimanje terena radi što kvalitetnije pripreme projekta rehabilitacije kolovoza, saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

Prvo se snima stanje vozne i zaustavne trake u jednom smjeru, na cijeloj dionici, na pravcu od Banjaluke do Gradiške. Nakon toga, nastavlja se sa snimanjem preticajne saobraćajne trake, u jednom smjeru, na cijeloj dionici, pravac Banjaluka-Gradiška.

Isti postupak se nastavlja i sa saobraćajnim trakama u drugom smjeru, odnosno Gradiška-Banjaluka.

"Za potrebe izrade dokumentacije potrebno je obaviti analizu i snimanje postojeće kolovozne konstrukcije, te utvrditi potencijalne nedostatke", ističe se u saopštenju.

Vozačima se skreće pažnja na dodatni oprez pri vožnji, prvenstveno na dionici gdje će se izvoditi radovi, te da se pridržavaju promjenjive saobraćajne signalizacije i brzinu kretanja prilagode stanju na putu u periodu izvođenja radova.

Gradiška

Autoputevi Republike Srpske

geodetski inžinjeri

