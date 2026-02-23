Počeo Vaskršnji post, evo čega se obavezno treba pridržavati

Vaskršnji post, poznat i kao Veliki ili Časni post, za vjernike SPC-a počeo je danas, 23. februara 2026., i smatra se najstrožim i najdužim postom u pravoslavnom hrišćanstvu.

Traje ukupno 48 dana i predstavlja pripremu vjernika za proslavu Vaskrsa. Cilj posta nije samo uzdržavanje od hrane, već prije svega duhovno pročišćenje kroz molitvu, pokajanje i činjenje dobrih djela.

Donosimo vam detaljan vodič za post, pravila ishrane za svaku nedjelju, raspored bogosluženja i duhovne pouke kako biste post ispoštovali na pravi način.

Osnovna pravila ishrane: Voda, ulje i riba

Vaskršnji post specifičan je po svojoj strogosti, a osnovno pravilo nalaže potpuno uzdržavanje od namirnica životinjskog porijekla (meso, mlijeko, sir, jaja). Međutim, postoje i specifična pravila za dane u nedjelji:

Post na vodi: Većina radnih dana (od ponedjeljka do petka) posti se na vodi, što znači da se hrana priprema bez upotrebe ulja.

Post na ulju: Dozvoljen je subotom i nedjeljom, kada se hrana može spremati na ulju, i dozvoljeno je vino. Kako ove godine pojedini praznici “padaju” ponedeljkom, dozvoljeno je razrešenje na ulje i vino, što ćete pronaći u pravilima posta za svaku sedmicu pojedinačno.

Riba: Dozvoljena je samo dva puta tokom čitavog posta – na praznike Blagovesti (7. april) i Cvijeti (5. april). Ovo je pravilo koje vjernici poštuju za svaki Vaskršnji post.

Vaskršnji post po nedjeljama

Svaka od sedam nedjelja posta ima svoje ime i specifična duhovna i pravila ishrane.

1. Čista nedjelja (Todorova nedjelja)

Ovo je period najstrožeg posta.

Trimirje: Prva tri dana (ponedjeljak, utorak i srijeda) po strogom monaškom pravilu podrazumijevaju potpuno uzdržavanje od hrane i pića. Za vjernike koji to ne mogu da izdrže, preporučuje se suhojedenje ili strogi post na vodi.

Četvrtak: Posti se na ulju.

Petak: Posti se na vodi.

Vikend: Subota (Todorova subota) i nedjelja su razriješeni na ulje.

2. Pačista nedjelja

Druga sedmica posta posvećena je Svetom Grigoriju Palami.

Ponedjeljak: Posti se na ulju.

Od utorka do petka: Posti se na vodi.

Vikend: Dozvoljeno je ulje.

3. Krstopoklona nedjelja

U ovoj nedjelji vjernici se poklanjaju Časnom krstu koji se iznosi na sredinu hrama radi ukrepljenja onih koji poste.

Ponedjeljak: Posti se na ulju.

Od utorka do petka: Strogi post na vodi.

Vikend: Subota i nedjelja su na ulju.

4. Sredoposna nedjelja

Nalazi se na sredini posta. Vjernici se podstiču da se posvete radu i ne izgovaraju ružne riječi.

Od ponedjeljka do petka: Post na vodi.

Vikend: Dozvoljeno ulje.

5. Gluv(n)a nedjelja

Vrijeme pokajanja i tišine. Crkva u ovoj nedjelji zabranjuje veselja, pjesmu i zabave.

Od ponedjeljka do petka: Post na vodi.

Vikend: Dozvoljeno je ulje.

6. Cvjetna nedjelja

Ime je dobila po prazniku Cvijeti.

Od ponedjeljka do petka: Post na vodi.

Lazareva subota (Vrbica): Dozvoljeno je ulje (i po nekim običajima ikra).

Cvijeti (Nedjelja): Ovo je jedan od rijetkih dana kada je dozvoljena riba.

7. Stradalna (Strasna) nedjelja

Posljednja sedmica pred Uskrs, posvećena stradanju Hristovom.

Ponedjeljak: Strogi post na vodi.

Utorak: Proslavljamo Blagovijesti, dozvoljeno je jesti ribu.

Velika srijeda i Veliki četvrtak: Dozvoljeno je ulje i vino (sjećanje na Tajnu večeru).

Veliki petak: Dan najstrožeg posta. Preporučuje se potpuno uzdržanje od hrane sve do iznošenja plaštanice (oko 15h), a nakon toga samo voda i hljeb.

Velika subota: Jedina subota u godini koja se posti na vodi.

Duhovna strana posta: Molitva i pričešće

Tjelesni post bez duhovnog ne koristi duši. Sveti Jovan Zlatousti uči da nije dovoljno samo ne jesti meso, već treba postiti i od ogovaranja, laži i gnijeva.

Ključne duhovne preporuke:

1. Velikoposna molitva Svetog Jefrema Sirina: Ova kratka molitva (“Gospode i Vladiko života moga…”) čita se tokom čitavog posta uz zemne poklone (metanije). Ona nas poziva da se oslobodimo duha lijenosti i praznoslovlja, a steknemo duh smirenoumlja i ljubavi.

2. Ispovijest i pričešće: Vjernici bi trebalo da se ispovede prije pričešća. Ako postite čitav post, možete se pričešćivati češće. Liturgije se služe subotom i nedjeljom, ali i sredom i petkom (Liturgija pređeosvećenih darova).

3. Praštanje: Post počinje “Nedeljom praštanja”. Ne možemo očekivati oproštaj od Boga ako mi nismo oprostili drugima, prenosi Blic žena.

Važna napomena za vjernike

Post nije dijeta. Pravila posta mogu se ublažiti za djecu, trudnice, bolesne i stare osobe. O ovome se obavezno morate posavjetovati sa svojim parohijskim sveštenikom ili duhovnikom. Crkva uči da post ne smije da ugrozi zdravlje, već da služi duhovnom napretku.