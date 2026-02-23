Logo
Large banner

D‌jed (80) osuđen zbog jednog slučaja, a onda ga prijavila i druga maloljetnica

23.02.2026

14:48

Komentari:

0
Д‌јед (80) осуђен због једног случаја, а онда га пријавила и друга малољетница
Foto: MUP Hrvatske

Policija je uhapsila 80-godišnjaka iz mjesta u okolini Splita zbog sumnje da je godinama seksualno zlostavljao maloljetnu unuku.

Oštećena je danas punoljetna, a slučaj je prijavila nedavno, nakon što je napustila zajedničko domaćinstvo, piše Dalmatinski portal.

80-godišnjak je u septembru prošle godine nepravosnažno osuđen na četiri i po godine zatvora zbog seksualnog zlostavljanja druge maloljetne unuke. Sada ga za ista krivična d‌jela tereti i njena sestra. Na tu presudu žalili su se i Državno tužilaštvo i odbrana.

Dalmatinski portal nezvanično saznaje da je okrivljeni na ranijem suđenju priznao krivična d‌jela koja su mu stavljena na teret, ali u novom slučaju poriče krivicu.

Državno tužilaštvo je zatražilo određivanje istražnog pritvora zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog d‌jela, ali je istražni sudija osumnjičenog pustio da se brani sa slobode uz mjeru opreza u vidu zabrane uznemiravanja oštećene, piše Indeks.

Podijeli:

Tagovi :

seksualno uznemiravanje

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Prevrtanje čamca na Uni: Jedna osoba poginula, traga se za nestalima

7 h

3
Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Region

Kod Cresa snimljena druga najveća vrsta morskog psa na svijetu

1 d

0
Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

Region

Bivši radnik HRT-a osuđen zbog lažne priče o napadu migranata na d‌jevojčicu

2 d

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Akcija Smagler: Hrvatska izručila Borisa Radovanovića BiH

3 d

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Prevrtanje čamca na Uni: Jedna osoba poginula, traga se za nestalima

7 h

3
Црна Гора: Пронађено тијело планинара

Region

Crna Gora: Pronađeno tijelo planinara

1 d

0
Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Region

Kod Cresa snimljena druga najveća vrsta morskog psa na svijetu

1 d

0
На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

Region

Na sjeveroistoku Slovenije oko 3.000 potrošača već treći dan bez struje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

19

Poziv ugostiteljima: Registracija do 15. marta ili slijede kazne

16

13

Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

16

11

Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

16

06

Dijete se ugušilo zalogajem hrane

16

05

Savjet šminkera za vizuelno veće usne: Dovoljan vam je samo jedan proizvod

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner