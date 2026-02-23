Policija je uhapsila 80-godišnjaka iz mjesta u okolini Splita zbog sumnje da je godinama seksualno zlostavljao maloljetnu unuku.

Oštećena je danas punoljetna, a slučaj je prijavila nedavno, nakon što je napustila zajedničko domaćinstvo, piše Dalmatinski portal.

80-godišnjak je u septembru prošle godine nepravosnažno osuđen na četiri i po godine zatvora zbog seksualnog zlostavljanja druge maloljetne unuke. Sada ga za ista krivična d‌jela tereti i njena sestra. Na tu presudu žalili su se i Državno tužilaštvo i odbrana.

Dalmatinski portal nezvanično saznaje da je okrivljeni na ranijem suđenju priznao krivična d‌jela koja su mu stavljena na teret, ali u novom slučaju poriče krivicu.

Državno tužilaštvo je zatražilo određivanje istražnog pritvora zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog d‌jela, ali je istražni sudija osumnjičenog pustio da se brani sa slobode uz mjeru opreza u vidu zabrane uznemiravanja oštećene, piše Indeks.