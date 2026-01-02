Rusi neće predstavljati svoju zemlju na zimskim Olimpijskim igrama

Ruski sportisti na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini neće moći da predstavljaju svoju zemlju čak i ako se postigne mirovni sporazum sa Ukrajinom, izjavila je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta /MOK/ Kirsti Koventri.

- U ovoj fazi ništa ne bi promijenilo odluku Komiteta kojom se ruskim sportistima dozvoljava da učestvuju na februarskim igrama samo kao pojedinci koji predstavljaju sebe - rekla je Koventrijeva listu "Korijere dela sera".

MOK je zabranio Rusiji i Bjelorusiji učešće nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini u februaru 2022. godine, a u septembru je donio odluku da će Rusi i Bjelorusi koji se takmiče u Milanu i Kortini to učiniti kao individualni sportisti, bez nacionalne zastave ili himne.

Govoreći o samom takmičenju, Koventrijeva je rekla da će održavanje Olimpijskih igara u više gradova, kao što to čini Italija, postati "nova normalnost" i da će igre u Milanu i Kortini pružiti korisne smjernice za budućnost.

Igre u Milanu i Kortini biće održane od 6. do 22. februara.