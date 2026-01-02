Logo
Large banner

Rusi neće predstavljati svoju zemlju na zimskim Olimpijskim igrama

Izvor:

SRNA

02.01.2026

11:35

Komentari:

0
Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Ruski sportisti na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini neće moći da predstavljaju svoju zemlju čak i ako se postigne mirovni sporazum sa Ukrajinom, izjavila je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta /MOK/ Kirsti Koventri.

- U ovoj fazi ništa ne bi promijenilo odluku Komiteta kojom se ruskim sportistima dozvoljava da učestvuju na februarskim igrama samo kao pojedinci koji predstavljaju sebe - rekla je Koventrijeva listu "Korijere dela sera".

MOK je zabranio Rusiji i Bjelorusiji učešće nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini u februaru 2022. godine, a u septembru je donio odluku da će Rusi i Bjelorusi koji se takmiče u Milanu i Kortini to učiniti kao individualni sportisti, bez nacionalne zastave ili himne.

Govoreći o samom takmičenju, Koventrijeva je rekla da će održavanje Olimpijskih igara u više gradova, kao što to čini Italija, postati "nova normalnost" i da će igre u Milanu i Kortini pružiti korisne smjernice za budućnost.

Igre u Milanu i Kortini biće održane od 6. do 22. februara.

Podijeli:

Tagovi:

zimske olimpijske igre

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Tramp se oglasio o protestima u Iranu: Vašington spreman za akciju

1 h

1
Додик са митрополитом Јефремом

Republika Srpska

Dodik sa mitropolitom Jefremom

1 h

0
Прве фотографије стравичне несреће: Погинуо радник градске чистоће, нејасно шта се догодило

Hronika

Prve fotografije stravične nesreće: Poginuo radnik gradske čistoće, nejasno šta se dogodilo

2 h

0
Озбиљне оптужбе: "Вил Смит ме намамио и припремио за даљу сексуалну злоупотребу"

Scena

Ozbiljne optužbe: "Vil Smit me namamio i pripremio za dalju seksualnu zloupotrebu"

2 h

0

Više iz rubrike

Џошуа пуштен из болнице на кућно лијечење

Ostali sportovi

Džošua pušten iz bolnice na kućno liječenje

3 h

0
Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

Ostali sportovi

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

1 d

0
Џудо клуб ''Бањалука'' најбољи у земљи: Поново се диче титулом екипног шампиона Српске

Ostali sportovi

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

2 d

0
Трагедија: Чувена одбојкашица умрла на аеродрому, срушила се пред повратак кући

Ostali sportovi

Tragedija: Čuvena odbojkašica umrla na aerodromu, srušila se pred povratak kući

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

58

Prvorođena beba u Gradišci nagrađena sa 1.000 KM

11

48

Parfem, kamuflaža, dosada: Zašto se psi valjaju u smrdljivim stvarima?

11

42

Teniserka (45) dobila pozivnicu za Australijan open, ući će u istoriju!

11

37

Užas u Srpskoj: U autu pronađeno beživotno tijelo

11

35

Rusi neće predstavljati svoju zemlju na zimskim Olimpijskim igrama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner