Tramp se oglasio o protestima u Iranu: Vašington spreman za akciju

02.01.2026

10:28

Komentari:

1
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će Sjedinjene Američke Države pružiti pomoć demonstrantima u Iranu, ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti ubijaju mirne učesnike protesta.

Tramp je napisao na društvenoj mreži Truth Social da je običaj iranskih vlasti da ubijaju mirne učesnike protesta, a da je Vašington spreman za akciju.

"Ako Iran puca i nasilno ubija mirne demonstrante, što je njihov običaj, Sjedinjene Američke Države će im priteći u pomoć. Spremni smo za akciju", napisao je Tramp.

Najmanje sedmoro ljudi je poginulo u demonstracijama zbog ekonomske krize u Iranu koje su se proširile i na ruralne pokrajine, saopštile su vlasti.

Ljudi su ubijeni u četiri grada, uglavnom nastanjena etničkom grupom Luri, prenio je AP.

Protesti su počeli u ned‌jelju, a izazvani su inflacijom i devalvacijom iranskog rijala koji je sada vrijedan oko 1,4 miliona rijala za jedan dolar, prenosi Tan‌jug.

Ovi protesti su najveći u Iranu od 2022. godine, kada je smrt Mahse Amini, 22-godišnje žene uhapšene zbog nepravilnog nošenja hidžaba, pokrenula široke demonstracije širom zemlje, ističe američka agencija.

Iran

demonstracije

Donald Tramp

Komentari (1)
