Zelenski neće na izbore: Udario kontru Trampu i Putinu

Izvor:

Agencije

12.02.2026

07:29

Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski poručio je da će se izbori održati tek nakon prekida vatre i uspostave bezbjednosnih garancija.

Zelenski je rekao da će Ukrajina krenuti u izbore tek kada budu osigurane sve potrebne bezbjednosne garancije i postignut prekid vatre s Rusijom, odbacujući tvrdnje da planira raspisati glasanje pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država.

„Krenućemo u izbore kada budu osigurane sve potrebne bezbjednosne garancije. Veoma je jednostavno to učiniti: uspostaviti prekid vatre i biće izbora“, kazao je Zelenski.

Naveo je i da bi, ako Rusija pristane, bilo moguće „okončati neprijateljstva do ljeta“. Izbori u Ukrajini faktički su suspendovani od početka ruske specijalne vojne operacije 2022. godine zbog uvođenja ratnog stanja.

Zelenski je naglasio da Sjedinjene Američke Države moraju pojačati pritisak na Rusiju ako žele da rat bude okončan do ljeta, napominjući da nije jasno hoće li Moskva učestvovati na mirovnim pregovorima koje posreduje Vašington iduće sedmice.

„To ne zavisi samo od Ukrajine, već i od Amerike, koja mora izvršiti pritisak, izvinite što to kažem, ali drugačije ne može: mora izvršiti pritisak na Rusiju“, rekao je Zelenski.

Tagovi :

Vladimir Zelenski

Ukrajina

Ukrajina izbori

