Afera Epstin i dalje trese: Britanska policija razmatra istragu o bivšem princu

Britanska policija saopštila je da napreduje najbrže moguće u procjeni da li da pokrene punu istragu povodom navoda da je Endru Mauntbaten-Vindzor, bivši britanski princ, dijelio poverljiva trgovinska dokumenta sa finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Policija doline Temze navela je da je o optužbama za zloupotrebu službenog položaja razgovarala sa Kraljevskim tužilaštvom u vezi sa dokumentima koje je nedavno objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Rojters.

U posljednjoj seriji objavljenih američkih dosijea nalaze se mejlovi koji ukazuju da je mlađi brat kralja Čarlsa, 2010. godine Epstinu prosleđivao zvanična britanska trgovinska dokumenta, nakon što je finansijer već bio osuđen za seksualne zločine nad maloljetnicima.

Endru, koji danas ima 65 godina, u to vreme je bio zvanični izaslanik britanske vlade za trgovinu.

"Navodi o zloupotrebi službenog položaja podrazumijevaju posebne složenosti, zbog čega procena mora biti sprovedena pažljivo i temeljno", izjavio je pomoćnik načelnika policije Oliver Rajt.

On je rekao da policija ne može da precizira rok u kojem će biti donijeta odluka o eventualnom otvaranju krivične istrage, ali da može da uvjeri javnost da policija doline Temze napreduje najbrže moguće.

Glavni britanski tužilac Stiven Parkinson rekao je ranije novinarima da je tužilaštvo u bliskom kontaktu sa policijom koja ispituje nekadašnjeg princa, kao i bivšeg ambasadora Velike Britanije u SAD Pitera Mandelsona.

Bakingemska palata je u ponedjeljak saopštila da je spremna da podrži svaku policijsku istragu o Mauntbaten-Vindzoru nakon objavljivanja mejlova u SAD, prenosi Tanjug.

Mendelson je odvojeno pod istragom zbog navodne zloupotrebe službenog položaja, pošto se tvrdi da je Epstinu odavao tržišno osjetljive informacije dok je bio ministar u vladi tokom finansijske krize.

Epstin, koji je, prema zvaničnim izvještajima, 2019. izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu čekajući suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, decenijama je koristeći bogatstvo i veze gradio odnose sa istaknutim ličnostima širom svijeta.