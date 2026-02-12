Objavljena fotografija ubice s puškom, među žrtvama i majka

Transrodni 18-godišnjak koji je napustio srednju školu ubio je majku i polubrata prije nego što je usmrtio još šest osoba u školi u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija. U javnosti su se sada prvi put pojavile njegove fotografije koje je ranije objavila porodica – među njima i jedna na kojoj se nasmiješeni tinejdžer drži pušku.

Džesi Van Rutselar, bivši učenik koji je s oružjem krenuo u krvavi pohod u srednjoj školi Tumbler Ridž, vidi se ozbiljnog izraza lica na nekoliko fotografija koje je njegova baka objavila na Fejsbuku povodom njegovog 14. rođendana.

„Sretan 14. rođendan našem unuku Džesiju!! Volimo te zauvijek!! XOXO“, stoji u objavi iz avgusta 2021. godine.

Policija: Rođen kao muškarac, prije šest godina započeo tranziciju u žensko

Na još jednoj fotografiji Van Rutselar pozira s puškom i smije se dok sjedi na kauču pored drugog mlađeg djeteta. Napad je započeo u kući u toj udaljenoj zajednici, a potom ga nastavio u srednjoj školi, gdje je, prema navodima vlasti, preminuo od samoranjavanja vatrenim oružjem.

Zamjenik povjerenika kanadske policije Dvejn Mekdonald rekao je da je Van Rutselar „rođen kao biološki muškarac… koji je prije otprilike šest godina započeo tranziciju u žensko i identifikovao se kao žena“.

Van Rutselar je bio poznat policiji. Policajci su tokom godina više puta dolazili u porodičnu kuću zbog zabrinutosti za njegovo mentalno zdravlje, naveo je Mekdonald.

Oduzeto oružje, ali vraćeno zakonitom vlasniku

Iz kuće je ranije oduzeto i vatreno oružje, ali je zakoniti vlasnik – čije ime Mekdonald nije naveo – uspješno zatražio da mu se oružje vrati.

U školi su pronađeni jedna puška i prepravljeni pištolj, ali nije jasno da li je riječ o istom oružju koje je ranije bilo oduzeto. U prvom upozorenju o napadaču, koje su vlasti izdale u utorak poslijepodne, osumnjičeni je opisan kao „žena u haljini“.

Među ubijenima i majka te polubrat (11)

U školi je pronađeno šest tijela, a tijela njegove majke, koju je Si-Ti-Vi njuz identifikovao kao 39-godišnju Dženifer Strang, te 11-godišnjeg polubrata, pronađena su u kući.

Oko 25 drugih osoba ranjeno je tokom haotične pucnjave. Prestravljeni učenici i nastavnici prisjetili su se da su se više od dva sata barikadirali u učionicama prije nego što su evakuisani iz škole.

Ovaj masakr mogao bi se svrstati među najsmrtonosnije u kanadskoj istoriji. Godine 1989. napadač je ubio 14 studenata na Ekol Politehnik u Montrealu. Kanada je nakon masovnih pucnjava uvela stroge mjere kontrole oružja, uključujući nedavno proširenje zabrane oružja koje se smatra jurišnim.

Gdje se dogodio napad?

Tumbler Ridž ima oko 2.400 stanovnika i nalazi se oko 660 kilometara sjeveroistočno od Vankuvera i nešto više od 500 kilometara zapadno od Edmontona. Pastor iz Tumbler Ridža Džordž Rou opisao je zajednicu kao „vrlo čvrsto povezanu“.

„Svi dijelimo ovu tragediju kao da se dogodila mojoj porodici ili porodici mog komšije“, rekao je.

Član gradskog vijeća Kris Norberi, čija je supruga učiteljica u školi i na sigurnom je, rekao je za Si-Bi-Si njuz da poznaje svaku od žrtava.

„Vidio sam ih kako odrastaju“, rekao je. „Zajedno smo pjevali, zajedno smo čitali knjige… Viđao sam ih svuda. I spoznaja da ih više ne mogu vidjeti, da ih više nećemo viđati, da njihove porodice moraju živjeti s ovim nevjerovatnim gubitkom… gotovo je nepodnošljiva.“