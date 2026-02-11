Epstajn je živ? Saopštenje o smrti napisano dan ranije

Na društvenim mrežama kruži tvrdnja da novoobjavljeni dokumenti pokazuju da su američke vlasti pripremile saopštenje o Epstajnovoj smrti dan prije nego što je pronađen mrtav, što implicira da je Epštajn još uvijek živ.

„Dokaz“ koji se navodi je dokument Ministarstva pravde SAD koji pominje datum 9. avgust 2019. godine, dan prije nego što je Epštajn pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji.

BBC Verifi je proverio o čemu se radi i zaključio da je u pitanju pogrešno tumačenje internog nacrta dokumenta, a ne bilo kakav dokaz da je Epštajnova smrt bila lažirana ili unaprijed smišljena.

Kontroverzni dokument i datum koji je pokrenuo teorije

Povod za nove spekulacije bio je nacrt saopštenja Ministarstva pravde SAD, uključen u najnoviju tranšu deklasifikovanih dokumenata o Epštajnu. U dokumentu se navodi da je Epstajn „pronađen bez svijesti u svojoj ćeliji“ u zatvoru u Njujorku, a datum je petak, 9. avgust 2019. godine.

Na društvenim mrežama ovo je protumačeno kao navodni dokaz da su američke vlasti unapred znale za Epštajnovu smrt ili da on u tom trenutku uopšte nije bio u ćeliji.

Šta kažu zvanični nalazi?

Međutim, prema podacima BBC Verify-a, svi relevantni zvanični dokumenti potvrđuju da je Džefri Epštajn pronađen mrtav u subotu, 10. avgusta 2019. godine. To uključuje deklasifikovani izvještaj FBI-ja o njegovoj smrti u pritvoru, izvještaj o obdukciji, interna zatvorska dokumenta, kao i zvanične fotografije sa mjesta događaja.

Nijedan od ovih dokumenata ne navodi datum 9. avgust kao dan kada je Epstajn umro ili je njegovo tijelo pronađeno.

Ministarstvo pravde: Ovo je greška u nacrtu

Ministarstvo pravde SAD potvrdilo je za BBC Verifi da je sporni datum rezultat greške u internom nacrtu dokumenta koji nikada nije bio namenjen javnom objavljivanju. Prema njihovom objašnjenju, nacrti zvanične izjave počeli su da kruže internim imejlovima u Kancelariji američkog tužioca za Južni okrug Njujorka tek 10. avgusta 2019. godine, nakon Epštajnove smrti.

„Iako su početne verzije izjave sadržale prethodni datum, to je bila nesrećna kancelarijska greška koja je kasnije ispravljena prije nego što je objavljeno zvanično saopštenje“, reklo je Ministarstvo pravde za BBC Verifi .

Dodali su da su tvrdnje da je izjava pripremljena prije Epstajnove smrti lažne.

Kako je greška postala javna

Dotični dokument je bio interni nacrt koji je ostao u arhivi elektronskih komunikacija i tek kasnije je uključen u objavljene sudske dokumente. Upravo je to omogućilo da netačan datum postane vidljiv javnosti i posluži kao okidač za nove teorije zavere.

BBC Verifi ističe da nema dokaza koji ukazuju na to da je Epstajnova smrt lažirana ili da je preživio, kako se tvrdi u viralnim objavama.

Zaključak BBC Verifi-a je jasan: pogrešan datum u internom nacrtu dokumenta je rezultat kancelarijske greške, a ne dokaz o prikrivanju ili falsifikovanju Epstajnove smrti. Svi relevantni i zvanični nalazi potvrđuju da je Džefri Epstajn umro 10. avgusta 2019. u zatvoru u Njujorku, kako je tada zvanično objavljeno.

