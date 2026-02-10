Logo
U Danskoj otvorena agencija koja organizuje putovanja u BiH

10.02.2026

22:55

Komentari:

0
У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

Novo turističko udruženje ugledalo je svjetlost dana u danskom Horsensu, iza ovog poduhvata stoji bračni par kojima je san da Dancima predstavi jedan "zanemareni dragulj" – Bosnu i Hercegovinu.

Ajla i Arman Asović postavili su sebi ambiciozan cilj: žele da Danci otkriju novu destinaciju za odmor.

Sa svojom turističkom agencijom nedavno osnovanom bračni par organizuje putovanja "po mjeri" za svakoga i to u Bosnu i Hercgovinu – zemlju iz koje potiču i koju smatraju neotkrivenim turističkim blagom za danske turiste. Posebno za one koji žele nešto više od ležanja pored bazena i opuštanja.

"Mnogi ljudi koji vole aktivne odmore traže nešto novo. Možda su već više puta bili u Španiji ili Francuskoj, i to je svakako lijepo – ali mi možemo da ponudimo nešto što je malo ko do sada iskusio", kaže Arman Asović.

"Bosna i Hercegovina je, po našem mišljenju, jedan je od posljednjih neotkrivenih dragulja u Evropi, koji još nije preplavljen turistima", dodaje on.

Oni nude aktivne odmore, sa fokusom na pješačenje i vožnju bicikla – ali i sadržaje za one koji žele da upoznaju kulturu zemlje bez prevelikog napora.

Bilo da vas zanimaju vinogradi i umjetnički muzeji ili planinarenje i divlja priroda, Ajla i Arman su pravi vodiči ako putujete u Bosnu i Hercegovinu.

Iako žive u Danskoj od početka 90-ih, rodna zemlja i dalje zauzima posebno mjesto u njihovom životu.

Za njih, turistička agencija je prije svega način da drugima pruže priliku da dožive zemlju koju sami dobro poznaju.

"Vođeni smo strašću i željom da pokažemo naše rodno mjesto. Naravno, nadamo se da ćemo postati i finansijski uspješni, ali to nije razlog zbog kog to radimo. Ljubav je ta koja nas pokreće", kaže Arman Asović.

Agencija ima sedište u Horsensu – i to nije slučajno. Tu se nalaze porodica, posao i mreža poznanika bračnog para, a upravo ovde primećuju i posebnu radoznalost prema destinaciji.

"U opštini Horsens živi dosta ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Želimo da predstavimo Bosnu i Hercegovinu prijateljima, kolegama i komšijama, kako bi otkrili koliko toga naša domovina ima da ponudi", kaže Arman, prenose Nezavisne novine.

