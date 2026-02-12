Logo
Sudbina Marin Le Pen u rukama suda: Presuda 7. jula

Izvor:

B92

12.02.2026

07:29

Судбина Марин Ле Пен у рукама суда: Пресуда 7. јула

Pariski apelacioni sud 7. jula odlučuje o žalbi Marin Le Pen, dok tužilaštvo traži pet godina zabrane kandidature pred predsjedničke izbore.

Pariski apelacioni sud saopštio je danas da će 7. jula donijeti presudu u slučaju prevare protiv liderke krajnje desnice Marin Le Pen, prenio je Rojters.

Državno tužilaštvo zatražilo je da se potvrdi presuda od pet godina zabrane kandidature za Marin Le Pen, koja pokušava četvrti put da se kandiduje za predsjednicu.

"Što bi odluka bila ranije donijeta, bolje bih se osjećala", izjavila je Le Pen novinarima po završetku ročišta, prenio je Figaro. Nekoliko minuta ranije, jedan od njenih advokata Rodolf Boselu upozorio je Pariski apelacioni sud da je Francuska na pragu ključnih izbora, a da činjenica da se radi o predsjedničkim izborima čini presudu koju će donijeti posebno važnom i teškom.

U prvostepenom postupku Marin Le Pen je, između ostalog, osuđena na dve godine nošenja elektronske narukvice i pet godina zabrane kandidature, koja joj trenutno onemogućava učešće na izborima za Jelisejsku palatu.

Le Pen je trenutno predmet žalbenog postupka u slučaju u kojem se tereti za zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta.

Početkom sedmice, državno tužilaštvo zatražilo je kaznu od četiri godine zatvora, od čega jednu bezuslovnu, kao i petogodišnju zabranu obavljanja javnih funkcija. Ukoliko sud prihvati takav predlog, Le Pen bi bila onemogućena da se kandiduje na predsjedničkim izborima naredne godine, na šta je i sama ukazala.

Marin Le Pen

