U Tesliću Dan žalosti nakon smrti djevojčice Milice Malić

Izvor:

ATV

12.02.2026

07:11

Komentari:

0
У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић
Foto: Teslić Danas

Na području Teslića danas je proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti djevojčice Milice Malić.

Gradonačelnik Teslića proglasio je dan žalosti na području ove lokalne zajednice na dan kada će Milica biti sahranjena.

удес теслић

Hronika

Tuga u Tesliću: Djevojčica (5) povrijeđena u teškoj nesreći izgubila bitku za život

"Dan žalosti obilježiće se spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad Teslić i drugim javnim mjestima. Sva fizička i pravna lica dužna su da svoje ponašanje odnosno aktivnosti usaglase sa ovom Odlukom", saopšteno je iz GU Teslić.

удес теслић

Hronika

Oglasila se policija o teškoj nezgodi kod Teslića

Podsjećamo, djevojčica teško povrijeđena u nesreći kod Teslića preminula je na UKC RS.

"Uprkos naporima medicinskog osoblja Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS pacijentkinja je preminula oko 16 časova", saopšteno je iz UKC-a.

удес теслић

Hronika

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Tagovi :

Teslić

Milica Malić

Dan žalosti

Milica Malić Teslić

