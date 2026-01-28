Biznismeni Igor i Stojko oštetili budžet za 4 miliona maraka!?

Okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo je optužnicu protiv teslićkog biznismena Stojka Petkovića (63) i Igora Simunovića (54) zbog nezakonitosti u poslovanju firmi ”Nova Borja” i ”Interlignum”, čime je budžet Republike Srpske oštećen za 4.051.848 maraka!

Petković je optužen kao direktor ”Nove Borje”, a Simunović kao direktor ”Interlignuma”, a na teret im je stavljeno da su počinili krivično djelo nezakonito postupanje u privrednom poslovanju.

U optužnici se navodi da su djela počinjena od 2019. do kraja 2023. godine.

Zbog poreskih obaveza izbjegavao plaćanje s računa firme

”Znajući da su računi ”Nove Borje” blokirani po više rješenja o prinudnoj naplati Poreske uprave Republike Srpske u iznosu od 6,283 miliona maraka, po osnovu naplaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda Petković je svjesno izbjegavao da vrši transakcije preko računa ”Nove Borje” čime je toj firmi pribavio značajnu imvovinsku korist na štetu budžeta”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Simunović pomagao Petkoviću u malverzacijama kroz firmu ”Interlignum”.

”Petković je odobravao izdvajanje novčanih sredstava i plaćanje dobavljača u iznosu od 29.012.727 KM umjesto da plaća prioritetne poreske obaveze i to najvećem dijelu putem cesija i kompenzacija prema trećim licima u iznosu od 14.695.604 KM, u čemu mu je pomagao Simunović tako što je ”Interlignum” vršio plaćanje i naplatu za `Novu Borju`”, navodi se u optužnici.

Hronika Teslićki biznismeni optuženi za malverzacije ”teške” 200.000 KM

Pojašnjava se da je ”Interlignum” bio najveći kupac i u kritičnom periodu je kupovao gotove proizvode i robu od ”Nove Borje” i prodavao ih trećim licima. Kao najveći dobavljač je snabdijevalo ”Novu Borju” sirovinama i materijalom, preuzimalo i dugove te firme i plaćao ih na osnovu sporazuma, ugovora ili saglasnosti, vršio plaćanje cesijama i slično i tako omogućavao ”Novoj Borji” da obavlja privrednu djelatnost sa dobavljačima i kupcima, mimo blokiranih računa, čime su kršili Zakon o poreskom postupku.

Radnike plaćao ”na ruke” iz pozajmica

Osim toga Petković je u više navrata uplaćivao sredstva u blagajnu firme kao pozajmicu, a potom je iz tih sredstava naložio isplate neto plata zaposlenima ”na ruke”, u koverti, a ne sa žiro računa i na tekuće račune radnika. Time je došlo do uskraćivanja sredstava za plaćanje obaveza koje predstavljaju javni prihod. Time je nastupila šteta za budžet Srpske, vanbudžetske fondove i druge organizacije i institucije u iznosu od 4.051.848 KM po osnovu poreza i doprinosa i ostalih javnih prihoda.

Druga optužnica u dva mjeseca

Ukoliko se dokaže krivica Petkoviću i Simunoviću prijeti zatvorska kazna od jedne do 10 godina, uz plaćanje novčane kazne. Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Tesliću.

Inače, ovo je druga optužnica koja je u posljednja dva mjeseca podignuta protiv Petkovića i Simunovića. U novembru Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci optužilo ih je za prevaru u privrednom poslovanju i oštećenje povjerilaca, kojima su društvo za faktoring oštetili za 200.000 KM.