Detalji užasa u Sokocu: Mužu prerezala vrat, pa prijavila da ga je ”zaklala”

Aleksandra Mirković (34) iz Sokoca koja je uhapšena zbog sumnje da je nožem pokušala ubiti supruga Predraga Mirkovića (36) nakon zločina sama se prijavila Policijskoj stanici u Sokocu koju je pozvala telefonom i rekla da je ”zaklala muža”.

Kako saznaje ATV Mirkovićeva je mužu nožem prerezala vrat i mislila je da je preminuo.

Mužu prerezala vrat, mislila da je mrtav

Međutim, po dolasku na lice mjesta policajci su utvrdili da Predrag daje znakove života. Hitno je prevezen u Bolnicu ”Srbija” u Istočnom Sarajevu gdje je operisan. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno i nalazi se na intezivnoj njezi na daljem praćenju i liječenju.

Krvavi zločin odigrao se juče oko 18.30 časova u porodičnoj kući Mirkovića u Sokocu. Tačne okolnosti i motiv zločina se detaljno istražuju, a prve informacije ukazuju da je svemu kumovao alkohol.

Osumnjičena bila pod dejstvom alkohola

”Osumnjičena je sama prijavila da je ”zaklala muža”, a nakon hapšenja je utvrđeno da je bila pod dejstvom alkohola. Tokom uviđaja u kući je pronađen nož koji je korišten u napadu i koji će biti poslat na vještačenje”, kaže izvor blizak istrazi.

Hronika Užas! Žena pokušala da ubije muža na Sokocu

Osumnjičena Aleksandra Mirković će nakon kriminalističke obrade biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu na dalje postupanje.

Osumnjičena za pokušaj ubistva

Iz PU Istočno Sarajevo ranije je saopšteno da je A.M. uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva.

”A.M. se sumnjiči da je 27. januara 2026. godine u porodičnoj kući u Sokocu hladnim oružjem – nožem nanijela teške tjelesne povrede opasne po život P.M. iz Sokoca. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.