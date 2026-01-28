Logo
Hapšenje u Tuzli zbog uvredljivog transparenta povrijeđenim Srbima na UKC-u

ATV

28.01.2026

09:55

1
Foto: Facebook/BH reporter

Tuzlanska policija identifikovala je i uhapsila dva lica osumnjičena za postavljanje uvredljivog transparenta ispred UKC Tuzla posvećenog povrijeđenim Srbima koje su hrvatski huligani pretukli u sačekuši poslije povratka sa meča Crvene zvezde.

Dežurna služba Policijske stanice Istok / Policijska uprava Tuzla sinoć je oko 19 sati zaprimila prijavu da je na vanjskom dijelu ograde JZU UKC Tuzla, kod „Plave bolnice“ postavljen transparent od bijelog platna sa natpisom: „Dobrodošli ustaše i četnici islamske vjeroispovijesti večeras se sunetite".

Kako je jutros saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji je isti okvalifikovao kao krivično d‌jelo „Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“ iz člana 163. Krivičnog Zakona Federacije BiH.

туча навијача тузла

Hronika

Ovo su hrvatski huligani koji su sačekivali Srbe u Tuzli, predložen im pritvor

"Izlaskom patrole policije PS Istok na mjesto događaja potvrđeni su navodi prijave, dok su uviđaj izvršili istražitelji OKP PU Tuzla, kojim prilikom je transparent izuzet, te će biti korišten kao dokaz u krivičnom postupku. Radeći na rasvjetljavanju navedenog krivičnog d‌jela, operativnim provjerama došlo se do saznanja o mogućim počiniocima, utvrđeno je da se više lica dovodi u vezu sa izvršenjem istog, a dva lica dovedena su u službene prostorije OKP PU Tuzla, te je tokom kriminalističke istrage utvrđeno da su M.Č. (2003) iz Tuzle i A.H. (2002) također iz Tuzle počinioci navedenog krivičnog d‌jela, protiv kojih će nakon preduzimanja svih potrebnih mjera i radnji po uputstvima dežurnog kantonalnog tužioca, KT TK-a biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu sa dokazima. Preduzimanje daljih radnji na otkrivanju ostalih eventualnih učesnika u ovom događaju, odnosno počinilaca krivičnog d‌jela će biti nastavljen i dalje, u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica bitnih za dokumentovanje ovog krivičnog d‌jela", saopšteno je jutros iz MUP-a TK.

Sačekuša za navijače Zvezde

Na UKC-u Tuzla su smješteni povrijeđeni navijači Crvene zvezde koje je su u sačekuši napali hrvatski navijači iz Hrvatske i BiH.

напад на навијаче Звезде у Тузли

Hronika

Potvrđeno iz MUP-a TK: Nakon sačekuše za "Delije" uhapšeno 14 osoba, 11 su državljani Hrvatske

Nakon sveopšteg napada povrijeđene su 23 osobe među kojima je i jedan policajac. Najteže povrede su zadobili navijači Zvezde iz Republike Srpske.

Uhapšeni zbog napada, njih 14, uhapšeno je i određenim je jednomjesečni pritvor.

