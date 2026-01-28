Užas! Žena pokušala da ubije muža na Sokocu

Izvor:
ATV
28.01.2026
08:25
Komentari:1
Sokolačka policija uhapsila je A.M. (1992) zbog pokušaja ubistva muža.
Ona je nožem izbola dvije gode starijeg muža P.M. u porodičnoj kući.
Policija je sumnjiči za krivično djelo pokušaj ubistva.
