Užas! Žena pokušala da ubije muža na Sokocu

ATV

28.01.2026

08:25

1
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Sokolačka policija uhapsila je A.M. (1992) zbog pokušaja ubistva muža.

Ona je nožem izbola dvije gode starijeg muža P.M. u porodičnoj kući.

Policija je sumnjiči za krivično djelo pokušaj ubistva.

Svijet

Požar u bolnici, više povrijeđenih, pacijent uhapšen

"Navedena se sumnjiči da je 27.01.2026. godine u porodičnoj kući u Sokocu hladnim oružjem – nožem nanijela teške tjelesne povrede opasne po život licu P.M. iz Sokoca. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo", saopšteno je iz policije.

Povrijeđenom licu ukazana je ljekarska pomoć u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Bolnica „Srbija“ u Istočnom Sarajevu.

pokušaj ubistva

Sokolac

napad nožem

