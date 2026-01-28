Užas! Žena pokušala da ubije muža na Sokocu

Ona je nožem izbola dvije gode starijeg muža P.M. u porodičnoj kući.

Policija je sumnjiči za krivično djelo pokušaj ubistva.

"Navedena se sumnjiči da je 27.01.2026. godine u porodičnoj kući u Sokocu hladnim oružjem – nožem nanijela teške tjelesne povrede opasne po život licu P.M. iz Sokoca. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo", saopšteno je iz policije.

Povrijeđenom licu ukazana je ljekarska pomoć u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Bolnica „Srbija“ u Istočnom Sarajevu.