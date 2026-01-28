Đoković: Danas sam trebao biti poražen, hvala Bogu

Srpski teniser Novak Đoković prošao je u polufinale Australijan opena nakon što je Italijan Lorenco Muzeti predao meč u trenucima dok je vodio sa 2:0 u setovima.

Đoković je nakon meča rekao da je danas trebalo da bude poražen i da će se duplo moliti.

"Zahvalnost bogu što mi daje priliku. Naredni meč očekujem da pružim maksimum", rekao je Đoković.

Muzeti je vodio sa 2:0 u setovima, a u trećem setu Đoković je imao brejk. Italijan nije igrao toliko dobro koliko je Đoković griješio.

Tenis Poklonio poen koji niko nije vidio: Novak Đoković prišao sudiji i pokazao kakav je gospodin

"Primijetio sam da ima problem. Kada sam napravio brejk u gemu gdje sam vodio 40:0, vidio sam da se ne kreće dobro. Nevjerovatno. Rekao sam, na terenu on je danas bio bolji igrač. Trebao je da dobije ovaj meč. Mislim da bi ga dobio da je bio zdrav. Srećan sam, nadam se da mogu da igram bolje na narednom meču", rekao je Đoković.

Na sreću za srpske navijače, Muzeti je prvo zatražio medicinski tajm-aut, a zatim je predao meč koji je imao u svojim rukama.

Đoković polufinale

Novak Đoković je u polufinalu igrati protiv pobjednika iz duela Janik Siner - Ben Šelton.