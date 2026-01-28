Logo
Large banner

ŠOK! Muzeti predao, Đoković u polufinalu!

Izvor:

ATV

28.01.2026

07:13

Komentari:

1
muzeti predao djokovic rezultat bio 2:0 za italijana
Foto: Tanjug/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Italijan Lorenco Muzeti predao je meč četvrtfinala Australijan opena Novak Đukoviću.

Muzeti je zbog povrede predao meč u kojem je vodio sa 2:0 u setovima, a u trećem setu je gubio protiv Srbina.

Novak Đoković igra u petak polufinalni meč protiv boljeg iz duela Janik Siner - Ben Šelton.

Treći set - Novak napravio brejk, Muzeti tražio medicinski tajm-aut i predao

Dobro je Đoković počeo u trećem setu. Podigao je nivo igre, došao do brejka i poveo sa 2:1. Onda je Italijan zatražio medicinski tajm-aut. Nije jasan razlog što je to Muzeti uradio, vjerovatno zbog grčeva.

Muzeti je predao meč.

Drugi set - Muzeti dolazi do 2:0

Već na startu drugog seta Muzeti napada Đokovićev servis i pravi brejk. Nije se ni Muzeti proslavio u odbrani brejka. I Đoković je napao njegov i bez izgubljenog poena na servis gem Loranca Muzetija stigao je do breka.

Slavlje nije zadugo potrajalo. Ne predaje se Italijan koji napada ponovo servis Đokovića i dolazi do novog brejka koji potvrđuje i sljedećem servis gemu.

Лорензо Мусети
Lorenzo Muzeti

Nakon ovog brejka malo se ustabilila servis igra kod oba tenisera.

Na kraju brejk ponovo pravi Muzeti i koristi drugu set loptu za 2:0 u setovima.

Fer potez Đokovića

Tokom servis gema Đoković je vodio sa 30:15. Skratio je lopti Muzetiju i izašao na mrežu. Italijan je bio brz i stigao skraćenu loptu, ali ne i precizan. Prebacio je na desnu stranu Đokovića i lopta je otišla tik pored linije. Na semaforu je stajalo 40:15. Ipak, Đoković je rekao sudiji kako je on reketom zakačio loptu. Niko, pa ni sudije, tu situaciju nisu vidjeli. Nakon prijave Đokovića rezultat se promijenio i glasio je 30:30. Na kraju je Đoković i izgubio taj gem, a sa njim i drugi set.

Prvi set - borba za servis gem

Za Đokovića prvi set protiv Muzetija nije mogao da počne bolje. Nakon svog servis gema, Đoković pravi brejk. Imao je Srbin tri brejk lopte na servis Muzetija i koristi Treću.

Новак Ђоковић
Novak Đoković

Međutim, Italijan odmah odgovara ribrejkom. Nakon dosta muke napada Đokovićem servis i uspjeva da vrati brejk. Nakon toga krenuo je odlučnije i napadnije. Ponovo se namučio na svoj servis, ali namučio je i Đokovića na njegov. Muzeti ponovo dolazi do brejka koji čuva do kraja seta i slavi sa 6:4.

Podijeli:

Tagovi:

Đoković Muzeti

Australijan open 2026

Lorenco Museti

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Вода ријека

Društvo

Nikad dramatičnije upozorenje za BiH: Siječemo granu na kojoj sjedimo

9 h

0
Дефинитвно крај: Никола Јокић не може да буде МВП

Košarka

Definitvno kraj: Nikola Jokić ne može da bude MVP

9 h

0
Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

Scena

Mina Kostić priznala: Godinu dana me finansira

10 h

0
Политичарка пуцала на икону Исуса и Марије - сада пред судом

Svijet

Političarka pucala na ikonu Isusa i Marije - sada pred sudom

9 h

0

Više iz rubrike

Зашто је Савиндан посебан дан за Новака Ђоковића

Tenis

Zašto je Savindan poseban dan za Novaka Đokovića

11 h

0
Огроман скандал на Аустралијан опену: Тренер био у вези са дјевојчицом

Tenis

Ogroman skandal na Australijan openu: Trener bio u vezi sa djevojčicom

13 h

0
Carlos Alcaraz Карлос Алкараз Аустралијан опен полуфинале резултат Аустралијан опен 2026 s kim igra

Tenis

Alkaraz pokazao svu snagu protiv De Minora

20 h

0
Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

Tenis

Epski raspad Koko Gof: Ukrajinka u polufinalu!

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

53

Ko sve dobija više novca: Studentske stipendije rastu sa 200 na 300 KM

08

53

Zaharova: NATO u panici, jer nema kome da se žali zbog Grenlanda

08

48

Poginuo poznati političar u padu aviona, oglasio se i premijer

08

44

Amerikanci masovno brišu TikTok zbog novih uslova

08

40

Premijerka "jasna": Danska neće ustupiti teritoriju Grenlanda SAD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner