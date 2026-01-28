ŠOK! Muzeti predao, Đoković u polufinalu!

Izvor:
ATV
28.01.2026
07:13
Komentari:1
Italijan Lorenco Muzeti predao je meč četvrtfinala Australijan opena Novak Đukoviću.
Muzeti je zbog povrede predao meč u kojem je vodio sa 2:0 u setovima, a u trećem setu je gubio protiv Srbina.
Novak Đoković igra u petak polufinalni meč protiv boljeg iz duela Janik Siner - Ben Šelton.
Dobro je Đoković počeo u trećem setu. Podigao je nivo igre, došao do brejka i poveo sa 2:1. Onda je Italijan zatražio medicinski tajm-aut. Nije jasan razlog što je to Muzeti uradio, vjerovatno zbog grčeva.
Muzeti je predao meč.
Već na startu drugog seta Muzeti napada Đokovićev servis i pravi brejk. Nije se ni Muzeti proslavio u odbrani brejka. I Đoković je napao njegov i bez izgubljenog poena na servis gem Loranca Muzetija stigao je do breka.
Slavlje nije zadugo potrajalo. Ne predaje se Italijan koji napada ponovo servis Đokovića i dolazi do novog brejka koji potvrđuje i sljedećem servis gemu.
Nakon ovog brejka malo se ustabilila servis igra kod oba tenisera.
Na kraju brejk ponovo pravi Muzeti i koristi drugu set loptu za 2:0 u setovima.
Tokom servis gema Đoković je vodio sa 30:15. Skratio je lopti Muzetiju i izašao na mrežu. Italijan je bio brz i stigao skraćenu loptu, ali ne i precizan. Prebacio je na desnu stranu Đokovića i lopta je otišla tik pored linije. Na semaforu je stajalo 40:15. Ipak, Đoković je rekao sudiji kako je on reketom zakačio loptu. Niko, pa ni sudije, tu situaciju nisu vidjeli. Nakon prijave Đokovića rezultat se promijenio i glasio je 30:30. Na kraju je Đoković i izgubio taj gem, a sa njim i drugi set.
Novak Djokovic conceding a crucial point pic.twitter.com/FhCDeURWZJ— asud (@asud683385) January 28, 2026
Za Đokovića prvi set protiv Muzetija nije mogao da počne bolje. Nakon svog servis gema, Đoković pravi brejk. Imao je Srbin tri brejk lopte na servis Muzetija i koristi Treću.
Međutim, Italijan odmah odgovara ribrejkom. Nakon dosta muke napada Đokovićem servis i uspjeva da vrati brejk. Nakon toga krenuo je odlučnije i napadnije. Ponovo se namučio na svoj servis, ali namučio je i Đokovića na njegov. Muzeti ponovo dolazi do brejka koji čuva do kraja seta i slavi sa 6:4.
Najnovije
Najčitanije
08
53
08
53
08
48
08
44
08
40
Trenutno na programu