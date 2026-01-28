ŠOK! Muzeti predao, Đoković u polufinalu!

Muzeti je zbog povrede predao meč u kojem je vodio sa 2:0 u setovima, a u trećem setu je gubio protiv Srbina.

Novak Đoković igra u petak polufinalni meč protiv boljeg iz duela Janik Siner - Ben Šelton.

Treći set - Novak napravio brejk, Muzeti tražio medicinski tajm-aut i predao

Dobro je Đoković počeo u trećem setu. Podigao je nivo igre, došao do brejka i poveo sa 2:1. Onda je Italijan zatražio medicinski tajm-aut. Nije jasan razlog što je to Muzeti uradio, vjerovatno zbog grčeva.

Muzeti je predao meč.

Drugi set - Muzeti dolazi do 2:0

Već na startu drugog seta Muzeti napada Đokovićev servis i pravi brejk. Nije se ni Muzeti proslavio u odbrani brejka. I Đoković je napao njegov i bez izgubljenog poena na servis gem Loranca Muzetija stigao je do breka.

Slavlje nije zadugo potrajalo. Ne predaje se Italijan koji napada ponovo servis Đokovića i dolazi do novog brejka koji potvrđuje i sljedećem servis gemu.

Lorenzo Muzeti

Nakon ovog brejka malo se ustabilila servis igra kod oba tenisera.

Na kraju brejk ponovo pravi Muzeti i koristi drugu set loptu za 2:0 u setovima.

Fer potez Đokovića

Tokom servis gema Đoković je vodio sa 30:15. Skratio je lopti Muzetiju i izašao na mrežu. Italijan je bio brz i stigao skraćenu loptu, ali ne i precizan. Prebacio je na desnu stranu Đokovića i lopta je otišla tik pored linije. Na semaforu je stajalo 40:15. Ipak, Đoković je rekao sudiji kako je on reketom zakačio loptu. Niko, pa ni sudije, tu situaciju nisu vidjeli. Nakon prijave Đokovića rezultat se promijenio i glasio je 30:30. Na kraju je Đoković i izgubio taj gem, a sa njim i drugi set.

Novak Djokovic conceding a crucial point pic.twitter.com/FhCDeURWZJ — asud (@asud683385) January 28, 2026

Prvi set - borba za servis gem

Za Đokovića prvi set protiv Muzetija nije mogao da počne bolje. Nakon svog servis gema, Đoković pravi brejk. Imao je Srbin tri brejk lopte na servis Muzetija i koristi Treću.

Novak Đoković

Međutim, Italijan odmah odgovara ribrejkom. Nakon dosta muke napada Đokovićem servis i uspjeva da vrati brejk. Nakon toga krenuo je odlučnije i napadnije. Ponovo se namučio na svoj servis, ali namučio je i Đokovića na njegov. Muzeti ponovo dolazi do brejka koji čuva do kraja seta i slavi sa 6:4.

