Epski raspad Koko Gof: Ukrajinka u polufinalu!

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina počistila je Koko Gof sa terena i plasirala se u prvo Australijan open polufinale u karijeri.

Svitolina je neočekivano lako razbila Gof sa 6:1, 6:2 poslije tačno sat vremena igre.

Tridesetjednogodišnjakinja iz Odese sada ima četiri Grend slem polufinala, svugdje sem na Rolan Garosu, a ovom pobjedom se vratila u Top 10.

Iskusna Ukrajinka letjela je po terenu, raspaljivala vinere iz svih oružja, dok je Gof išla iz greške u grešku i ni u jednom trenutku nije djelovala kao treća teniserka svijeta.

U prvom setu Amerikanka je izgubila sva četiri svoja servis gema, a na kraju meča je imala nestvarno lošu statistiku.

Napravila je 3 vinera i 26 neiznuđenih grešaka!

Bila je ovo deseta pobjeda u nizu za Svitolinu u 2026. godini, te je ostala na samo jednom izgubljenom setu od početka sezone.

Njena rivalka u polufinalu takođe ima 10-0, ali ona nije izgubila nijedan set. U pitanju je Arina Sabalenka, a biće to njihov sedmi duel – Bjeloruskinja trenutno vodi sa 5-1.