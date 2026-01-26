Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu – istorija na Australijan openu

Izvor:
Na ovogodišnjem Australijan openu je ispisana istorija Grend slema.
Prvi put u Open eri, u četvrtfinalu će igrati prvih šest nosilaca, u obje konkurencije.
Kod muškaraca, do najboljih osam stigli su Karlos Alkaras, Janik Siner, Aleksander Zverev, Novak Đoković, Lorenco Muzeti i Aleks de Minor.
Kod dama, to su Arina Sabalenka, Iga Švjontek, Koko Gof, Amanda Anisimova, Elena Ribakina i Džesika Pegula.
Muškarci:
Zverev – Tijen
Alkaras – De Minor
Muzeti – Đoković
Siner – Rud/Šelton
Žene:
Ribakina – Švjontek
Sabalenka – Jović
Gof – Svitolina
Pegula – Anisimova
