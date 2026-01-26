Logo
Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu – istorija na Australijan openu

B92

26.01.2026

12:31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену
Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila

Na ovogodišnjem Australijan openu je ispisana istorija Grend slema.

Prvi put u Open eri, u četvrtfinalu će igrati prvih šest nosilaca, u obje konkurencije.

Kod muškaraca, do najboljih osam stigli su Karlos Alkaras, Janik Siner, Aleksander Zverev, Novak Đoković, Lorenco Muzeti i Aleks de Minor.

Kod dama, to su Arina Sabalenka, Iga Švjontek, Koko Gof, Amanda Anisimova, Elena Ribakina i Džesika Pegula.

Muškarci:

Zverev – Tijen

Alkaras – De Minor

Muzeti – Đoković

Siner – Rud/Šelton

Žene:

Ribakina – Švjontek

Sabalenka – Jović

Gof – Svitolina

Pegula – Anisimova

