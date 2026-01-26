Logo
Poznato za koliko je prodat NIS! Ovo je cijena za 56 odsto kompanije

Kompanija MOL je kupila 56 odsto NIS-a po ceni koja se procjenjuje između 900 miliona i milijardu evra. Prethodno je postojala spremnost da se za NIS ponudi i veći iznos, ali detalji o potencijalnoj prodaji Srbiji nisu otkrivani kako ne bi bili ugroženi državni interesi.

Istaknuto je i da Srbija do 2035. godine neće imati sigurnu energetsku budućnost ukoliko se ne nastavi sa kontinuiranim ulaganjem u energetsku infrastrukturu.

Oglasio se NIS poslije odluke OFAK-a

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. februarom 2026. godine, saopštila je kompanija.

Kako je navedeno, nova licenca omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

"O svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanije, NIS će pravovremeno obavestiti javnost", navedeno je u saopštenju kompanije.

