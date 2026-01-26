Konstitutivna sjednica Vlade, predsjedava Minić

Počela je konstitutivna sjednica nove Vlade Republike Srpske, koju predvodi premijer Savo Minić.

Sjednicom, koja se održava u sjedištu Vlade u Banjaluci, predsjedava Minić, a prisustvuju ministri iz novog i prethodnog saziva.

Novi 19. saziv Vlade izabran je na posebnoj sjednici Narodne skupštine u nedjelju, 18. januara.

Nakon sjednice biće održana konferencija za novinare.

Draga Mastilović izabran je za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, Radan Ostojić za ministra rada i boračko-invlidske zaštite, Radenko Bubić za ministra privrede i preduzetništva.

Nedžad Ned Puhovac novi je ministara trgovine i turizma, a Irena Ignjatović ministar za porodicu, omladinu i sport.

Na ranijim pozicijama u Vladi ostali su ministri finansija Zora Vidović, unutrašnjih poslova Željko Budimir, saobraćaja i veza Zoran Stevanović, energetike i rudarstva Petar Đokić, zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, prosvjete i kulture Borivoje Golubović.

Iz prethodnog saziva ostali su i ministri prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Bojan Vipotnik, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić, pravde Goran Selak, uprave i lokalne samouprave Senka Jujić i za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.