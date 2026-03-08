Logo
Large banner

Novak Đoković otkrio zašto nema trenera

Autor:

ATV

08.03.2026

10:41

Komentari:

0
Новак Ђоковић открио зашто нема тренера
Foto: Tanjug / AP / Aaron Favila

Novak Đoković je uspješno započeo turnir na Indijan Vels Masters, a na konferenciji za medije otkrio je razlog zbog kojeg nema trenera.

Srpski teniser, jedan od najboljih svih vremena, savladao je Kamil Majhržak rezultatom 2:1 (4:6, 6:1, 6:2) i plasirao se u treće kolo.

Na konferenciji za medije dobio je pitanje zbog čega nema prvog trenera.

– Boris koji je sa mnom bio je asistent i analitičar, tako da on popunjava tu poziciju, ali nemam nikoga koga bih mogao nazvati prvim trenerom u ovom momentu. I ja sam u redu sa tim. Osjećam da imam ono što mi je potrebno. Ne mislim da sam sada spreman u ovoj fazi karijere da dovedem nekoga potpuno novog i da sa njim prođem kompletan proces upoznavanja. To ne znači da ne pokušavam da poboljšam igru ili da inoviram, da nađem načine na i van terena da poboljšam igru. Radim to, doveo sam različite ljude, proveo sam nekoliko sedmica analizirajući i dekonstruišući moju igru – rekao je Đoković.

Đoković će u narednoj rundi igrati protiv američkog tenisera Aleksandar Kovačević, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Đoković Indijan Vels

tenis

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шпанци тврде: Ђоковић повраћао на терену?

Tenis

Španci tvrde: Đoković povraćao na terenu?

3 h

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Tenis

Velika borba: Novak Đoković se nakon preokreta plasirao u treće kolo Indijan Velsa

4 h

0
Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена

Tenis

Novak Đoković saznao sa kim igra ako prođe Poljaka

13 h

0
Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње

Tenis

Novak Đoković otkrio tajnu o ćerki Tari koju niko nije znao, ovo svuda radi zbog nje

20 h

0

Više iz rubrike

Шпанци тврде: Ђоковић повраћао на терену?

Tenis

Španci tvrde: Đoković povraćao na terenu?

3 h

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Tenis

Velika borba: Novak Đoković se nakon preokreta plasirao u treće kolo Indijan Velsa

4 h

0
Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена

Tenis

Novak Đoković saznao sa kim igra ako prođe Poljaka

13 h

0
Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње

Tenis

Novak Đoković otkrio tajnu o ćerki Tari koju niko nije znao, ovo svuda radi zbog nje

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Dokumentarni film: Rusofobija: Istorija mržnje

11

50

Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

11

32

Kremlj: Međunarodno pravo više ne postoji, usred smo globalne oluje

11

19

Izabran novi vrhovni vođa Irana

11

05

Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner