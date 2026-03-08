Novak Đoković otkrio zašto nema trenera

Novak Đoković je uspješno započeo turnir na Indijan Vels Masters, a na konferenciji za medije otkrio je razlog zbog kojeg nema trenera.

Srpski teniser, jedan od najboljih svih vremena, savladao je Kamil Majhržak rezultatom 2:1 (4:6, 6:1, 6:2) i plasirao se u treće kolo.

Na konferenciji za medije dobio je pitanje zbog čega nema prvog trenera.

– Boris koji je sa mnom bio je asistent i analitičar, tako da on popunjava tu poziciju, ali nemam nikoga koga bih mogao nazvati prvim trenerom u ovom momentu. I ja sam u redu sa tim. Osjećam da imam ono što mi je potrebno. Ne mislim da sam sada spreman u ovoj fazi karijere da dovedem nekoga potpuno novog i da sa njim prođem kompletan proces upoznavanja. To ne znači da ne pokušavam da poboljšam igru ili da inoviram, da nađem načine na i van terena da poboljšam igru. Radim to, doveo sam različite ljude, proveo sam nekoliko sedmica analizirajući i dekonstruišući moju igru – rekao je Đoković.

Đoković će u narednoj rundi igrati protiv američkog tenisera Aleksandar Kovačević, prenosi Telegraf.