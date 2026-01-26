Logo
Sastanci delegacije Srpske u Izraelu

ATV

26.01.2026

11:01

Састанци делегације Српске у Израелу
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji borave u višednevnoj zvaničnoj posjeti Izraelu, započeli su jutros sastanke sa tamošnjim zvaničnicima.

U delegaciji Srpske je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević

Predviđeno je da se danas sastanu sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom, kao i prisustvovanje predavanju o jevrejskom filozofu i piscu Zaevu Jabotinskom.

Delegacija Republike Srpske prisustvovaće danas i na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma, koja će biti svečano otvorena u 19.30 časova.

Milorad Dodik

Ana Trišić Babić

