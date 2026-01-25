Logo
Dodik: Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

Izvor:

ATV

25.01.2026

16:21

Komentari:

0
Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je pozvan na Molitveni doručak u Sjedinjene Američke Države.

U intervju za "Politiku", Dodik je kazao da podržava američkog predsjednika Donalda Trampa.

Додик нова

Republika Srpska

Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima

"I ono što mislim jeste da je taj svijet prije Trampa apsolutno bio protiv nas Srba u cjelini, pogotovo u Republici Srpskoj, a mi smo se tom svijetu suprotstavljali na način da smo podržali i podržavamo Trampa u njegovom nastojanju da unese neke novine u geopolitičke odnose“, rekao je Dodik.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Evropi će se vratiti ono što su nama radili - Tramp će brzo završiti Grenland

Podsjetio je da je podržao Trampa u oba mandata, da to nije ostalo neprimjećeno i da je omogućilo "relaksaciju naših odnosa koju sad živimo".

Komentari (0)
