Dodik: Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

Izvor:
ATV
25.01.2026
16:21
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je pozvan na Molitveni doručak u Sjedinjene Američke Države.
U intervju za "Politiku", Dodik je kazao da podržava američkog predsjednika Donalda Trampa.
Republika Srpska
Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima
"I ono što mislim jeste da je taj svijet prije Trampa apsolutno bio protiv nas Srba u cjelini, pogotovo u Republici Srpskoj, a mi smo se tom svijetu suprotstavljali na način da smo podržali i podržavamo Trampa u njegovom nastojanju da unese neke novine u geopolitičke odnose“, rekao je Dodik.
Republika Srpska
Dodik: Evropi će se vratiti ono što su nama radili - Tramp će brzo završiti Grenland
Podsjetio je da je podržao Trampa u oba mandata, da to nije ostalo neprimjećeno i da je omogućilo "relaksaciju naših odnosa koju sad živimo".
Republika Srpska
1 d10
Republika Srpska
1 d15
Republika Srpska
2 d26
Republika Srpska
2 d1
Svijet
34 min0
Svijet
49 min0
Svijet
57 min0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu