Dodik: Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je pozvan na Molitveni doručak u Sjedinjene Američke Države.

U intervju za "Politiku", Dodik je kazao da podržava američkog predsjednika Donalda Trampa.

"I ono što mislim jeste da je taj svijet prije Trampa apsolutno bio protiv nas Srba u cjelini, pogotovo u Republici Srpskoj, a mi smo se tom svijetu suprotstavljali na način da smo podržali i podržavamo Trampa u njegovom nastojanju da unese neke novine u geopolitičke odnose“, rekao je Dodik.

Podsjetio je da je podržao Trampa u oba mandata, da to nije ostalo neprimjećeno i da je omogućilo "relaksaciju naših odnosa koju sad živimo".