Zelenski tvrdi: Rusi su ispalili na hiljade raketa i dronova, ovo su im ciljevi

Izvor:

Agencije

25.01.2026

15:38

Komentari:

0
Зеленски тврди: Руси су испалили на хиљаде ракета и дронова, ово су им циљеви
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Rusi su tokom nedjelje napali Ukrajinu sa više od 1.700 jurišnih dronova, 1.380 vođenih avio-bombi i 69 raketa različitih tipova, ciljajući energetske objekte, kritičnu infrastrukturu i stambene zgrade, saopštio je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski.

"Glavne mete Rusije trenutno su naš energetski sektor, kritična infrastruktura i stambene zgrade. Samo ove nedjelje, Rusi su lansirali više od 1.700 jurišnih dronova, preko 1.380 vođenih avio-bombi i 69 raketa različitih tipova", napisao je Zelenski na Telegramu.

Zelenski je naglasio da svaki veći ruski udar može biti razarajući. Stoga, Ukrajini su potrebne rakete za njene sisteme protivvazdušne odbrane, na kojima nastavlja da radi zajedno sa Sjedinjenim Državama i Evropom.

On će se Viljnusu sastati sa predsjednicima Litvanije i Poljske. Prema njegovim riječima, razgovaraće, između ostalog, o jačanju Ukrajine.

"Svi moraju jasno da shvate prijetnju koja dolazi iz Rusije, a naše nacije su te koje to najbolje razumiju. Zahvaljujem svima koji nam pomažu da ostanemo čvrsti", dodao je Zelenski.

Kako je ranije objavljeno, Zelenski i prva dama Olena Zelenska stigli su u prestonicu Litvanije, gdje će se događajima obilježiti 163. godišnjica Januarskog ustanka u Viljnusu.

Očekuje se da će se tokom posjete održati trilateralni sastanak između Zelenskog, poljskog predsjednika Karola Navrockog i litvanskog predsjednika Gitanasa Nausede.

