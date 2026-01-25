Rusija insistira na oslobađanju Madura

Rusija insistira na oslobađanju predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, koji je zarobljen i prebačen iz Venecuele u Sjedinjene Američke Države, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov za ruske medije.

- Prvi korak, bez kojeg sve ostalo ostaje čisto hipotetičko, jeste oslobađanje Madura i njegove supruge - rekao je zamenik ministra, odgovarajući na pitanje da li bi Rusija bila spremna da pruži Maduru utočište ako bi bio pušten na slobodu.

- Ali pošto se ovo hvatanje predsednika suverene države već dogodilo, neophodno je insistirati na oslobađanju predsjednika Venecuele - istakao je Rjabkov.

On je dodao da je posebno pitanje kakav će biti budući plan Rusije.

- I jednostavno nema razloga da se o tome sada govori - dodao je Rjabkov.

Podsjetimo, SAD su u subotu 3. januara, oko 2 sata poslije ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oni su sprovedeni u u Njujork, gde će im se suditi po "optužnici za krijumčarenje narkotika".