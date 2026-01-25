Austrija razmatra obavezno nošenje maski, zbog virusa pretrpane bolnice

Vrhunac sezone gripe možda je dosegnut, ali brojke i dalje ostaju izuzetno visoke, upozorava Hans-Peter Huter, stručnjak za higijenu i mikrobiologiju s Medicinskog univerziteta u Beču, u razgovoru za list Hojte.

Prema njegovim navodima, trenutno je više od 50 odsto uzoraka poslanih u nacionalni referentni laboratorij za gripu pozitivno na influencu, dok se oko deset odsto odnosi na SARS-CoV-2 i RSV.

U protekloj sedmici, prema podacima Austrijskog zavoda za zdravstveno osiguranje, oko 250.000 ljudi u Austriji bilo je bolesno, što se direktno odražava i na stanje u bolnicama. Zbog toga je u Kliničkom centru Klagenfurt ponovno uvedena obveza nošenja zaštitnih maski.

Bolnice kao posebno osjetljiva mjesta

Takvu odluku Huter smatra potpuno opravdanom. Ističe kako su bolnice mjesta s najvišim nivoom ranjivosti te da, ako se građani uprkos saznanjima o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji ne štite sami, tada zaštitne mjere treba propisati. Dodaje kako je riječ o odluci koja je zasigurno donesena nakon temeljitog razmatranja, s obzirom na snažne reakcije koje pojam maske i dalje izaziva u javnosti.

Situaciju opisuje kao emocionalno složenu, ali sa stručnog stajališta relativno jasnu. U tom kontekstu smatra kako bi obaveza nošenja maski u javnom prevozu bila potrebna, ali trenutno ne i učinkovita, ponajprije zbog načina komunikacije prema građanima. Umjesto obaveze, jasne i stalno isticane preporuke bile bi razuman korak, ali takav pristup, prema njegovim riječima, posljednjih sedmica izostaje.

Struka potvrđuje učinkovitost maski

S Huterom se slaže i bečki virusolog Monika Redlberger-Fritz, koja naglašava da maske i dalje imaju važnu zaštitnu ulogu. Dobrovoljno nošenje maski u osjetljivim situacijama može znatno pridonijeti zaštiti ranjivih grupa i sprečavanju većih izbijanja zaraze.

Prema njenim riječima, maska ostaje ozbiljno sredstvo zaštite, kako za sprječavanje prijenosa infekcije na druge, tako i za ličnu zaštitu, piše Hojte.

(Radio Sarajevo)