Logo
Large banner

Peskov: Trampove metode nisu u skladu sa ruskom vizijom multipolarnog svijeta

Izvor:

SRNA

25.01.2026

12:13

Komentari:

0
Песков: Трампове методе нису у складу са руском визијом мултиполарног свијета
Foto: Tanjug/AP

Metode američkog predsjednika Donalda Trampa nisu u skladu sa ruskom vizijom multipolarnog svijeta, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je dodao da je Tramp iskusan političar, koji svoje strategije zasniva na surovim, nemilosrdnim principima poslovanja.

- Sadašnja generacija evropskih političara nije u stanju da se suprotstavi odlučnosti američkog predsjednika - rekao je Peskov dopisniku "Rusije jedan" Pavelu Zarubinu.

Prema njegovim riječima, razdor između Sjedinjenih Država i Evrope proizlazi iz višegodišnjeg evropskog licemjerja.

- Evropa je "eksplodirala" u negodovanju nakon što je Tramp objavio svoju prepisku sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, ali takve reakcije nije bilo kada je francuski lider objavio razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom - podsjetio je Peskov.

Podijeli:

Tag:

Dmitrij Peskov

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

На европском тлу се оснива ФБИ

Svijet

Na evropskom tlu se osniva FBI

5 h

0
"Ујак из БиХ“ проглашен кривим: Узнемиравао 7 малољетних родица, све се дешавало у БиХ

Svijet

"Ujak iz BiH“ proglašen krivim: Uznemiravao 7 maloljetnih rodica, sve se dešavalo u BiH

6 h

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Svijet

Meloni se naljutila na Trampa, odgovorila nakon dužeg čekanja

7 h

0
Упуцана још једна особа у Минеаполису, упуцали је агенти ИЦЕ

Svijet

Novi snimak brutalnog ubistva u Mineapolisu: Evo što se dogodilo prije nego što su agenti zapucali

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

35

"Šakalijada" u Derventi okupila više od 2.000 lovaca, prisustvovao i Minić

16

32

Oštra poruka Orbana Zelenskom

16

21

Dodik: Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

16

18

Meta pravi zaokret: Šta planiraju?

16

08

Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner