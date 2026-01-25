Metode američkog predsjednika Donalda Trampa nisu u skladu sa ruskom vizijom multipolarnog svijeta, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je dodao da je Tramp iskusan političar, koji svoje strategije zasniva na surovim, nemilosrdnim principima poslovanja.

- Sadašnja generacija evropskih političara nije u stanju da se suprotstavi odlučnosti američkog predsjednika - rekao je Peskov dopisniku "Rusije jedan" Pavelu Zarubinu.

Prema njegovim riječima, razdor između Sjedinjenih Država i Evrope proizlazi iz višegodišnjeg evropskog licemjerja.

- Evropa je "eksplodirala" u negodovanju nakon što je Tramp objavio svoju prepisku sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, ali takve reakcije nije bilo kada je francuski lider objavio razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom - podsjetio je Peskov.