Peskov: Trampove metode nisu u skladu sa ruskom vizijom multipolarnog svijeta

Metode američkog predsjednika Donalda Trampa nisu u skladu sa ruskom vizijom multipolarnog svijeta, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je dodao da je Tramp iskusan političar, koji svoje strategije zasniva na surovim, nemilosrdnim principima poslovanja.
- Sadašnja generacija evropskih političara nije u stanju da se suprotstavi odlučnosti američkog predsjednika - rekao je Peskov dopisniku "Rusije jedan" Pavelu Zarubinu.
Prema njegovim riječima, razdor između Sjedinjenih Država i Evrope proizlazi iz višegodišnjeg evropskog licemjerja.
- Evropa je "eksplodirala" u negodovanju nakon što je Tramp objavio svoju prepisku sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, ali takve reakcije nije bilo kada je francuski lider objavio razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom - podsjetio je Peskov.
