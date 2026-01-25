Logo
Protiv koga Đoković igra za polufinale AO?

Kurir

25.01.2026

13:22

Новак Ђоковић : Франческо Маестрели
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se bez borbe u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto se Čeh Jakub Menšik zbog povrede danas povukao sa turnira.

Đoković je trebalo u ponedjeljak da igra protiv Menšika u osmini finala prvog grend slem turnira u sezoni.

Menšik je na društvenim mrežama objavio da se povlači zbog povrede trbušnog mišića, koja se pogoršala tokom prethodnih mečeva.

On je rekao da je razočaran, pošto se u Melburnu ove godine prvi put u karijeri plasirao u četvrtfinale i zahvalio je svom timu i navijačima na podršci, uz poruku da je sada vreme da se oporavi na pravi način.

Đoković, koji ove godine pokušava da osvoji 11. titulu na Australijan openu, igraće u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela Amerikanca Tejlora Frica i Italijana Lorenca Muzetija.

Novak Đoković

