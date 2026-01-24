Naredni Đokovićev protivnik ima jaku vezu sa Srbijom, a Nole mu je uzor

Jakub Menšik teško da je slučajno izrastao u jednog od najperspektivnijih mladih tenisera svijeta, jer gotovo svaki važan korak njegove karijere vodi ka Srbiji.

Pred naredni duel s Novakom Đokovićem na Australian Open, jasno je da Menšikov uspon ima snažnu balkansku pozadinu, i stručnu i mentorsku.

Već pet godina Menšik sarađuje sa sportskim psihologom Draganom Vujovićem, stručnjakom iz Beograda koji živi u Pragu, a upravo mu je taj rad donio stabilnost u ključnim momentima mečeva.

Uz njega je i fizioterapeut Saša Jezdić, nekadašnji član tima Novaka Đokovića, koji od 2023. godine brine o fizičkoj spremi mladog Čeha.

Presudan trenutak dogodio se 2022. godine, kada je Đoković zapazio Menšika u juniorskom finalu u Melburnu i pozvao ga na zajedničke treninge u Srbiju i Crnu Goru.

Menšik savladao svog idola Đokovića, a onda oduševio natpisom na kameri

Menšik nikada nije krio koliko mu znači podrška najvećeg svih vremena, ističući da je upravo Novak njegov idol i glavni razlog zbog kojeg je uopšte počeo igrati tenis.