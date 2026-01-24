Đoković saznao ko mu je rival u osmini finala Australijan opena

Četvrta prepreka u Melburnu će mu biti Jakub Menšik (ATP, 17).

Mladi Čeh je u tri seta savladao kvalifikanta Amerikanca Itana Kvina 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) i zakazao treći duel sa najboljim igračem u istoriji.

Novak je slavio u Šangaju 2024. godine, ali je Menšik uzvratio pobjedom u finalu Masters turnira u Majamiju prošle godine Pobjednik meča Đoković – Menšik u četvrtfinalu odmeriće snage sa boljim iz duela Fric – Muzeti.

Podsjetimo, Novak Đoković je jutros ostvario 400. grend slem pobjedu u karijeri pošto je u trećem kolu Australijan opena savladao Holanđanina Botika van de Zandshulpa rezultatom 3:0 (6:3, 6:4, 7:6(7:4)) za dva sata i 46 minuta.

Ovo je Đokoviću bila 102. pobjeda na Australijan openu (10 titula), koliko ih ima i na Vimbldonu (sedam titula), na Rolan Garosu je pobijedio 101. put (tri titule), a na US openu 95 (četiri titule).