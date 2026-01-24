Logo
Large banner

Đoković saznao ko mu je rival u osmini finala Australijan opena

24.01.2026

14:04

Komentari:

0
Ђоковић сазнао ко му је ривал у осмини финала Аустралијан опена
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Najbolji srpski teniser Novak Đoković saznao je rivala u osmini finala Australijan opena.

Četvrta prepreka u Melburnu će mu biti Jakub Menšik (ATP, 17).

Mladi Čeh je u tri seta savladao kvalifikanta Amerikanca Itana Kvina 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) i zakazao treći duel sa najboljim igračem u istoriji.

Novak je slavio u Šangaju 2024. godine, ali je Menšik uzvratio pobjedom u finalu Masters turnira u Majamiju prošle godine Pobjednik meča Đoković – Menšik u četvrtfinalu odmeriće snage sa boljim iz duela Fric – Muzeti.

Podsjetimo, Novak Đoković je jutros ostvario 400. grend slem pobjedu u karijeri pošto je u trećem kolu Australijan opena savladao Holanđanina Botika van de Zandshulpa rezultatom 3:0 (6:3, 6:4, 7:6(7:4)) za dva sata i 46 minuta.

Ovo je Đokoviću bila 102. pobjeda na Australijan openu (10 titula), koliko ih ima i na Vimbldonu (sedam titula), na Rolan Garosu je pobijedio 101. put (tri titule), a na US openu 95 (četiri titule).

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

Australijan open 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђоковић: "Смири се кретену"

Tenis

Đoković: "Smiri se kretenu"

4 h

1
Ђоковић преко Холанђанина до осмине финала Аустралијан опена

Tenis

Đoković preko Holanđanina do osmine finala Australijan opena

5 h

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Tenis

Španac tvrdi: Novak Đoković umalo diskvalifikovan sa Australijan opena?!

5 h

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Tenis

Kako sada izgleda Đokovićev put na Australijan openu

2 d

0

Više iz rubrike

Ђоковић: "Смири се кретену"

Tenis

Đoković: "Smiri se kretenu"

4 h

1
Ђоковић преко Холанђанина до осмине финала Аустралијан опена

Tenis

Đoković preko Holanđanina do osmine finala Australijan opena

5 h

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Tenis

Španac tvrdi: Novak Đoković umalo diskvalifikovan sa Australijan opena?!

5 h

0
Крај једне ере: Вишеструки гренд слем шампион одиграо свој последњи меч на АО

Tenis

Kraj jedne ere: Višestruki grend slem šampion odigrao svoj poslednji meč na AO

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

59

Tramp zaprijetio Kanadi carinama od 100 odsto

16

55

Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

16

50

Jovanu Deliću određen pritvor

16

43

Makron traži hitno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

16

29

Ministarstvo poljoprivrede o problemima mljekara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner