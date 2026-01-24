Đoković preko Holanđanina do osmine finala Australijan opena

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u osminu finala Australijan opena nakon što je u tri seta bio bolji od Holanđanina Botika van de Zandšulpa.

Po setovima je bilo 6:3, 6:4,7:6.

Meč je trajao dva časa i 44 minuta, i za to vrijeme nekoliko puta je prekidan zbog medicinskih tajm-autova.

Nešto više problema bilo je u trećem setu, u kojem je Holanđanin imao prvo brejk prednosti, a onda i dvije set lopte na servis Novaka.

Međutim, Đoković je prvo izjednačio, uveo meč u taj-brejk, da bi na kraju rutinski dobio taj dio igre sa 7:4.

Ovo je Đokoviću 18. plasman u četvrto kolo Australijan opena iz 21. puta koliko je učestvovao na ovom Gren slem turniru.

U narednoj rundi Đokovića očekuje duel sa pobjednikom meča između Čeha Jakuba Menšika i Amerikanca Etana Kvina.